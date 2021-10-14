Полиция Норвегии: стрелок, убивший пятерых человек из лука, недавно принял ислам

27 минут назад

Полиция Норвегии сообщила, что 37-летний мужчина, убивиший накануне пятерых человек из лука, некоторое время назад принял ислам и попадал в поле зрение правоохранителей в сязи с признаками радикализации, которые он проявлял.

По словам его адвоката Фредрика Ньюмана, он наполовину норвежец, наполовину датчанин, хотя сам себя он считает датчанином. Его имя пока не разглашается.

Очевидцы событий рассказали, что он передвигался хаотично и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Полиция обнаружила большое количество стрел, торчащими из стен домов.

Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт, хотя и не исключает такой возможности.

Адвокат стрелка сообщил, что его клиента более трех часов допрашивали в полицейском участке города Драмен, и что он идет на контакт с полицией и готов к сотрудничеству.

"Я понимаю, что многие напуганы, но очень важно подчеркнуть, что полиция полностью контролирует ситуацию", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.