Коронавирус в России: новый максимум суточной смертности и тесты в школах

час назад

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS

Число умерших с Covid-19 в России за сутки оказывается рекордным второй день подряд и приближается к тысяче. Регионы продолжают вводить ограничения, но не в Москве - в столице власти запустят эксперимент с тестированием детей в школах и начнут выдавать пенсионерам за прививки деньги вместо подарков.

За последние сутки в России выявили 28 717 новых случаев Covid-19, умерли 984 заболевших пациентов, заявил в среду оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Больше всего смертей в Москве - 72, Петербурге - 65, Свердловской области - 39.

Это рекордная суточная смертность в России за все время пандемии. Предыдущий максимум фиксировали накануне - 973 умерших пациента с Covid-19, а до этого в субботу - 968 смертей. В стране восьмой день подряд регистрируют более 900 смертей от коронавируса в сутки.

Суточный прирост новых заражений Covid-19 за последние два дня в России, согласно официальным данным, закрепился около отметки 28 тысяч - 28 717 случаев сейчас, 28 190 накануне. А в понедельник штаб сообщал о 29 409 заражениях - и это был максимум с начала 2021 года.

В Москве фиксируют некоторое снижение заболеваемости - 4 410 новых случаев, накануне - 4 699 случаев, еще днем ранее - 5 002. При этом растет число госпитализированных - 1 457 человек после 1 375 во вторник и 1 084 в понедельник. В Петербурге зарегистрировали 2 470 заражений, в Московской области - 1 898.

"Угроза локдауна вновь нависает"

Власти объясняют высокую смертность от Covid-19 низкими темпами вакцинации. Один за другим регионы страны вводят новые коронавирусные ограничения.

Используются два варианта - либо обязательная вакцинация для некоторых групп населения, либо QR-коды для всех при посещении некоторых организаций.

Накануне власти Московской области и Петербурга потребовали вакцинировать до 80% сотрудников сферы услуг. Это касается работников транспорта и торговли, сотрудников ресторанов и так далее. В Петербурге требование также коснется госслужащих.

В среду свой режим ограничений решила ввести с ноября даже малонаселенная Чукотка, которая накануне занимала предпоследнее место по суточному приросту Covid-19 (17 заболевших). Главный санитарный врач Чукотки Антон Семенихин потребовал провести обязательную вакцинацию в том числе рыбаков и работников предприятий, имеющих контакт с рыбопродукцией (те же 80%, как и в других регионах).

К числу регионов, где объявлена обязательная вакцинация госслужащих, работников торговли и сферы услуг, присоединилась и Северная Осетия. Республика Коми объявила о введении QR-кодов на посещение спортивных и культурных мероприятий. А самарский губернатор Дмитрий Азаров предупредил, что в области, которая уже ввела обязательную вакцинацию в нескольких сферах, могут ввести и более жесткие меры.

"Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", - сказал Азаров, выступая по региональному телевидению.

Тест из носа

При этом Москва пока не возвращается к QR-кодам, которые были необходимы для посещения ресторанов и были отменены в середине июля. Издание РБК накануне писало, что их вернут, только когда в столице будут выявлять больше 6 тысяч случаев в сутки.

Вместо этого московские власти с четверга начинают эксперимент - бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19 в 10 школах. Они объяснили это желанием избежать дистанционного обучения, которого опасаются родители школьников (на удаленный режим на этой неделе перешли школы Воронежской области).

Брать тест будут только из носа. Каждая школа будет сама решать, кто будет брать тест - работники школы или медицинский персонал. Родители, которые сами захотят протестировать своих детей, смогут прийти в школу и в присутствии школьного работника взять тест, сообщает РИА Новости. Тесты будут сдавать раз в две недели.

За последние две недели в Москве заболело коронавирусом на 42% больше школьников, чем за две предыдущие, сообщил городской оперативный штаб.