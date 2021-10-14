Екатеринбург накрыло смогом от тлеющего торфяника

час назад

Автор фото, Russian Ministry for Emergency Situations Подпись к фото, На месте тления торфяника работают десятки спасателей, заявили в МЧС

В Екатеринбурге и Свердловской области из-за тлеющих торфяников перекрывают автотрассы и переводят детей на дистанционное обучение. Город накрыл плотный смог.

Уже несколько дней в районе микрорайона Солнечный в Екатеринбурге горит торфяник, из-за чего город накрыл густой смог. В разных районах города пахнет гарью, сообщает Znak.com.

Тление торфяника происходило на большой площади - 120 гектаров. Позже ее удалось сократить до 4,8 гектара, но к этому времени город накрыло плотным дымом.

Содержание оксида углерода превышено в 2,12 раза, мелкодисперной пыли - в 2,1 раза, пишет Znak.com со ссылкой на Роспотребнадзор.

Движение федеральной трассы из Екатеринбурга в Курган перекрыли на двух участках из-за дыма от тлеющих торфяников, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Участок со 122-го по 130-й километр можно объехать через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский, а участок с 69-го по 77-й километр объехать невозможно, отмечает Znak.com.

Движение по части Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) также перекрыли в связи с нулевой видимостью из-за дыма от тлеющего торфяника, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.

Как сообщает портал Е1, около шести утра в четверг сотрудники ГИБДД перекрыли въезд в микрорайон Солнечный и выезд на ЕКАД, так как видимость на тот момент составляла не больше 10 метров.

По информации Е1, в аэропорту Кольцово из-за плохой видимости задерживали авиарейсы. Школа №215 в Солнечном переведена на дистанционный режим. Детский сад №437 попросил по возможности сегодня не приводить детей. Занятия в других школах пока продолжаются.

Автор фото, Russian Ministry for Emergency Situations Подпись к фото, Тление торфяника происходило на большой площади, но затем ее удалось сократить до 4,8 гектара

Торфяник в Солнечном продолжает тлеть, с утра на месте работают 73 спасателя, пишет Е1. Ночью на проливке были задействованы всего четыре единицы спецтехники и семь человек, заявили в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.

Ситуация с дымом от тлеющих торфяников улучшится к концу недели, пообещал губернатор Евгений Куйвашев.

"Прошу горожан, и особенно жителей Солнечного: будьте сейчас осторожны. Не находитесь по возможности долго на улице, не открывайте пока окна, больше пейте воды, промывайте глаза, нос и горло", - написал губернатор в "Инстаграме".