Стрельба на демонстрации против расследования взрыва в порту Бейрута. Погибли пять человек

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Стрельба началась, когда сторонники "Хезболлы" и ее союзников потребовали отстранения судьи Тарека Битара

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Бейруте. Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту в прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается.

По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.

Корреспонденты Франс пресс слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и шиитскими мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция протеста. Именно это место было передовой гражданской войны в Ливане, начавшейся в 1975 году. Ливанское телевидение показало кадры, на которых видны люди с автоматами и тяжелым вооружением.

Представители военных сообщили, что в ответ на стрельбу армия оцепила территорию и начала ее прочесывать в поисках стрелявших.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После стрельбы во время демонстрации в Бейрут были введены военные

В последующем заявлении военные предупредили, что будут открывать ответный огонь по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.

Чего хотели демонстранты

Сторонники шиитских движений "Хезболла" и "Амаль" требовали снять с должности судью Тарека Битара, который руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута. Они обвиняют его в предвзятости и желании возложить ответственность за взрыв на бывших министров кабинета, поддерживаемых обеими группировками.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Это сделало мое правительство"- надпись с видом на руины порта

Ранее суд отклонил жалобу на судью Битара. Семьи пострадавших осудили это решение, в результате чего расследование было приостановлено во второй раз за три недели.

Никто до сих пор не привлечен к ответственности за катастрофу, в результате которой погибли 219 человек, значительная часть прилегающих к порту районов была разрушена.

В результате пожара в порту взорвались 2750 тонн нитрата аммония, химического вещества, широко используемого в качестве сельскохозяйственных удобрений. Вещество хранилось на складе порта в течение почти шести лет без соблюдения каких-либо правил безопасного хранения.

Высокопоставленные чиновники знали о существовании материала и опасности, которую он представлял, но ничего не сделали для его безопасного хранения или утилизации.

Родственники и активисты жертв утверждают, что политическое руководство Ливана постоянно пытается оградить политиков и официальных лиц от расследования.

Кассационный суд Ливана (эквивалент Верховного суда) в начале этого года отстранил от должности ведущего дело судью после того, как тот обвинил высокопоставленных чиновников в халатности. В числе обвиняемых оказались тогдашний премьер-министр страны Хасан Диаб, бывший министр финансов Али Хасан Халил и бывшие министры общественных работ Юсеф Финьянус и Гази Зайтер.

Все четверо обвинили судью в превышении своих полномочий и отказались от допроса.

Бывший министр внутренних дел Нохад Махнук, которого подозревают в халатности, потребовал отставки судьи Битара. Махнук также отрицает все обвинения в свой адрес.

Спустя несколько дней Халил и Зайтер подали аналогичные жалобы на судью.

Однако в четверг Кассационный суд повторно отклонил все иски, объяснив, что рассмотрение этих вопросов не входит в его компетенцию.