Глава хунты Мьянмы выпускает из тюрем своих противников и заявляет о приверженности демократии

28 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На 9-ю Московскую конференцию по международной безопасности в июне этого года генерала пригласили

В понедельник глава хунты Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн заявил, что правящие в стране военные привержены миру и демократии.

По его словам, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) необходимо учитывать провокации и насилие, совершаемые противниками режима.

Заявление генерала прозвучало после того, как члены АСЕАН решили не приглашать его на очередной саммит организации в конце октября, зато пригласить вместо него представителей оппозиции.

Бруней, нынешний председатель АСЕАН, выступил с заявлением, в котором указал на отсутствие прогресса по дорожной карте, согласованной хунтой с АСЕАН в апреле. Теневое правительство в понедельник приветствовало решение АСЕАН, но заявило, что на саммит должен отправиться его законный представитель.

Провокации и амнистия

В своем выступлении Мин Аун Хлайн вновь озвучил план хунты по восстановлению демократии. Он не упомянул решение АСЕАН, но предположил, что объявленное вне закона правительство национального единства и вооруженные этнические группы пытались саботировать мирный процесс под руководством АСЕАН.

"В росте насилия повинны провокации террористических групп, - сказал Мин Аун Хлайн в своем выступлении по телевидению, где он появился в гражданской одежде. - Никого не волнует это насилие, и от нас только требуют решения этой проблемы. АСЕАН нужно над этим работать".

Не вдаваясь в подробности, Мин Аун Хлайн также отметил, что военный режим предпочел бы, чтобы посланник АСЕАН Эриван Юсоф посетил страну в соответствии с достигнутыми договоренностями, но некоторые из его требований Мьянма удовлетворять не будет.

Автор фото, Reuters

После выступления Мин Аун Хлайна государственное телевидение объявило, что 5636 человек, арестованных за участие в протестах против переворота, будут освобождены по амнистии. В сообщении говорится, что решение было принято по гуманитарным соображениям, а теневое правительство обвиняется в беспорядках.

Правительство национального единства - это альянс групп противников переворота, в который входят и члены свергнутой партии Аун Сан Су Чжи. Правительство поддерживает обучение и формирование ополченцев, называемых "Народными силами обороны" и совершивших ряд нападений на силы безопасности в нескольких регионах страны.

Недавно теневое правительство объявило общенациональный бунт против военного правления.

Переворот

Военные под руководством Мин Аун Хлайна взяли власть в Мьянме в феврале этого года, положив конец десятилетию демократического правления и реформ. Практически сразу же после этого по всей стране начались протесты, быстро переросшие в кровопролитие.

По данным активистов и Организации Объединенных Наций, с тех пор силы безопасности убили более 1100 человек. Ассоциация помощи политическим заключенным утверждает, что более 7300 человек по всей стране в настоящее время находятся за решеткой.

В июле власти Мьянмы освободили более 2000 своих противников из тюрем, в том числе журналистов, критиковавших военное правительство.