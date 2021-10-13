"Далеко не все в тюрьме". Путин об оппозиции, демократии и Муратове - главные цитаты

55 минут назад

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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в московском "Манеже". В своем выступлении он ответил в том числе на вопросы о Навальном и российской оппозиции, о газовом кризисе в Европе, об отношениях России и США. Русская служба Би-би-си собрала главное из его выступления.

О демократии в России

"Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Как сказал когда-то Марк Твен в ответ на слухи о его смерти. Не беспокойтесь за нас, подумайте лучше о себе и о том, что у вас там происходит", - сказал Путин.

Он предложил посмотреть на традиционные парламентские страны и на их проблемы с коррупцией: "В тех же Штатах это лоббизм. Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Легализованная коррупция, вот что это такое. Нам что, непонятно что ли? Понятно всем, все помалкивают".

В Европе парламентаризм, по версии Путина, тоже сегодня "страдает большими проблемами".

Некоторые изъяны есть и в России, согласился Путин, "но это не значит, что их у нас больше, чем у вас, я думаю, что даже меньше".

"Мы лимит свой на революции исчерпали", - добавил он. Этот тезис часто звучит из уст российского президента. В последний раз он публично воспроизводил эту мысль 20 августа - на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Об оппозиции и Навальном

"Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах", - подчеркнул Путин.

"Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ", - сказал он.

Модератор дискуссии, ведущая американского телеканала СNBC Хедли Гэмбл, спросила Путина, действительно ли в России есть "пятая колонна" во главе с Алексеем Навальным, и что беспокоит президента в оппозиции так, что он "отправляет их всех в тюрьму".

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Модератором дискуссии на форуме была ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Те люди, которые не нарушают соответствующие законы, работают", - сказал в ответ Путин.

Говоря о Навальном, он традиционно стал произносить вслух фамилию оппозиционера.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, то они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причем неоднократные. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона, но это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает. Не нужно злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться, в том числе, экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью. Так, на мой взгляд, произошло и с фигурантом, о котором вы сказали", - заявил Путин.

О лауреате Нобелевской премии Муратове

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который на прошлой неделе стал лауреатом Нобелевской премии мира, не будет признан в России иностранным агентом, если не будет нарушать российских законов, сказал Путин.

"Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента - значит, этого не будет", - ответил он на предложение Гэмбл пообещать, что Муратова не станут признвать иностранным агентом.

"А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон - значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям", - отметил Путин.

О проблемах с газом в Европе

Причина проблем, вызванных нехваткой газа в Европе, - не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил Путин.

"Проблема ведь не в нас, проблема - в самих европейцах. Они не закачали вовремя, ну, во-первых, ветряки не работали летом, это известная тема. Ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, на 75% закачка только осуществлена, это очень мало. Все это понимают, все это видят", - сказал он.

Путин заявил, что этой весной после длительной зимы, которая опустошила европейские хранилища газа, многие игроки европейского рынка газа не стали спешить с закачкой, понадеявшись на "невидимую рунку рынка".

"Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу", - напомнил российский лидер.

Он отметил, что "Северный поток 2" снизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке, но административные барьеры, препятствующие его запуску, еще не преодолены.

Путин назвал модератора дискуссии Хедли Гэмбл "красивой женщиной", но заявил, что что диалог по поставкам газа в Европу не выходит, потому что ее "вводят в заблуждение".

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал… Вы сказали: вы не поставляете газ в Европу по газопроводу. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром - на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. Когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам", - сказал он.

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О ценах на нефть

"Мы не стремимся к тому, чтобы сдерживать добычу таким образом, чтобы цены подскочили до небес, как это на газовом рынке происходит, мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным", - сказал Путин.

При этом он допустил, что цены на нефть могут достичь отметки в $100 за баррель (в среду нефть марки Brent торгуется в диапозоне $82-83 за баррель).

Большу роль в стабилизации цен на нефть сыграло руководство Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп.

"Мы на это пошли, мы сократили [добычу], рынок стабилизировали. Кстати говоря, большую положительную роль в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии, король Саудовской Аравии и бывший президент США господин Дональд Трамп. Я вам говорю совершенно ответственно, потому что я участвовал в этих тройственных переговорах, здесь нет, поверьте мне, ничего политического", - сказал Путин.

Об отношениях с США

Отношения России и США будут стабилизироваться, потому что у двух стран есть общие интересы, выразил уверенность Путин.

"Взаимные интересы без всяких сомнений приведут к тому, что так или иначе отношения наши будут налаживаться и американский политический истеблишмент перестанет спекулировать на российско-американских отношениях в ущерб своим собственным интересам и в ущерб собственным кампаниям", - сказал он.

"В целом у меня рабочие достаточно, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом. Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Вполне конструктивные сейчас отношения с действующей администрацией", - добавил российский лидер.