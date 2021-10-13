Оружие и бриллианты гангстера Аль Капоне ушли с молотка за 3 млн долларов
Личные вещи и украшения известнейшего американского гангстера Аль Капоне распроданы на аукционе в калифорнийском Сакраменто за 3 млн долларов.
C молотка ушли 174 предмета, включая огнестрельное оружие, фотографии и мебель.
Мероприятие прошло в частном клубе и собрало около тысячи человек.
Самым популярным лотом оказался любимый пистолет Аль Капоне 45-го калибра, который продали за 860 тыс. долларов. По информации Chicago Tribune, кольт уже стал самым дорогим оружием XX века, проданным на аукционе.
Аль Капоне был известен как "Враг общества номер один". Гангстером он стал в 1920-х годах в Чикаго в эпоху сухого закона и быстро превратился в одного из самых жестоких преступников XX века. Позже гангстер попал за решетку за уклонение от уплаты налогов и провел несколько лет в Алькатрасе - печально известной островной тюрьме в заливе Сан-Франциско.
Вещи оставались во владении его семьи почти 75 лет после смерти Аль Капоне в 1947 году.
Диана Капоне - одна из трех живых поныне внучек гангстера - сказала, что они с сестрами решили продать артефакты в связи с тем, что их домам в северной Калифорнии все больше угрожают пожары.
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