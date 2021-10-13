Оружие и бриллианты гангстера Аль Капоне ушли с молотка за 3 млн долларов

10 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оружие, фарфор и хрусталь семьи Аль Капоне

Личные вещи и украшения известнейшего американского гангстера Аль Капоне распроданы на аукционе в калифорнийском Сакраменто за 3 млн долларов.

C молотка ушли 174 предмета, включая огнестрельное оружие, фотографии и мебель.

Мероприятие прошло в частном клубе и собрало около тысячи человек.

Самым популярным лотом оказался любимый пистолет Аль Капоне 45-го калибра, который продали за 860 тыс. долларов. По информации Chicago Tribune, кольт уже стал самым дорогим оружием XX века, проданным на аукционе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Самым популярным лотом оказался любимый пистолет Аль Капоне 45-го калибра, который продали за 860 тыс. долларов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бриллиантовый кулон, который носил Аль Капоне

Аль Капоне был известен как "Враг общества номер один". Гангстером он стал в 1920-х годах в Чикаго в эпоху сухого закона и быстро превратился в одного из самых жестоких преступников XX века. Позже гангстер попал за решетку за уклонение от уплаты налогов и провел несколько лет в Алькатрасе - печально известной островной тюрьме в заливе Сан-Франциско.

Вещи оставались во владении его семьи почти 75 лет после смерти Аль Капоне в 1947 году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фотографии семьи Аль Капоне также были выставлены на торги