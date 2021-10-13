В Испании начался процесс над экс-комиссаром полиции. В деле замешаны бизнесмены, политики и даже бывший король

38 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прокуроры требуют приговорить 70-летнего бывшего комиссара полиции к 109 годам тюрьмы

В Испании начался процесс над отставным комиссаром полиции Хосе Мануэлем Вильярехо, обвиняемым в шантаже и коррупции.

70-летний Вильярехо, по словам обвинителей, во время пребывания в должности незаконно и тайно записывал телефонные разговоры крупных бизнесменов и знаменитостей, чтобы потом вымогать у них деньги под угрозой очернения их репутации, или же репутации их состоятельных клиентов.

Бывший комиссар полиции был арестован четыре года назад, и просочившиеся в СМИ выдержки из записанных им разговоров произвели в Испании настоящую сенсацию.

Если Вильярехо признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком в 109 лет, то есть гарантированная смерть за решеткой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Здание Национального суда в Испании. Здесь рассматриваются особо серьезные преступления, включая терроризм, подделку банкнот и коррупцию

Процесс проходит в главном Национальном суде Испании Audiencia Nacional и, скорее всего, продлится до января.

По имеющимся сообщениям, криминальная деятельность Вильярехо затронула и министров, и крупных бизнесменов, и высокопоставленных судей, и даже членов королевской семьи.

Следствие шло по 30 эпизодам, и в результате бывший комиссар обвиняется во взяточничестве, вымогательстве, подлоге и торговле влиянием. Кроме него, по этим делам проходят еще 27 человек, включая его жену, сотрудников полиции и крупных бизнесменов.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Эмблема Национальной полиции Испании. В стране охраной порядка занимаются несколько служб. Национальная полиция расследует преступления, совершенные в крупных гоодах, и подчиняется министерству внутренних дел

Вильярехо, будучи сотрудником Национальной полиции страны, открыл свою собственную консалтинговую фирму. Его обвиняют в использовании служебного положения для доступа к полицейской информации и последующей передаче ее заинтересованным людям в обмен на миллионы евро.

Суд будет рассматривать три дела, у каждого из которых есть собственное кодовое имя:

Железо - следствие сочло, что некая юридическая фирма наняла Вильярехо для того, чтобы он следил за их конкурентами - бывшими сотрудниками этой фирмы, начавшими свое дело. В обвинении говорится, что он собирал закрытую информацию из полицейских документов, которую можно было бы использовать для того, чтобы очернить репутацию конкурирующей конторы

- следствие сочло, что некая юридическая фирма наняла Вильярехо для того, чтобы он следил за их конкурентами - бывшими сотрудниками этой фирмы, начавшими свое дело. В обвинении говорится, что он собирал закрытую информацию из полицейских документов, которую можно было бы использовать для того, чтобы очернить репутацию конкурирующей конторы Земля - во время внутрисемейной ссоры из-за наследства, касавшейся престижных девелоперских проектов в Мадриде, одна из сторон якобы наняла Вильярехо, чтобы он нашел информацию, которая помогла бы перераспределить унаследованные средства, и организовал бы публикацию негативной информации в СМИ

- во время внутрисемейной ссоры из-за наследства, касавшейся престижных девелоперских проектов в Мадриде, одна из сторон якобы наняла Вильярехо, чтобы он нашел информацию, которая помогла бы перераспределить унаследованные средства, и организовал бы публикацию негативной информации в СМИ Художник - следствие считает, что двое братьев в 2017 году попросили Вильярехо заняться шантажом еще одного бизнесмена, чтобы тот отозвал свое заявление о банкротстве и выплатил им долг в размере 1,5 млн евро (1,75 млн долларов США). Это обвинение основано на записях, изъятых у подсудимого.

Всего в руки полиции после ареста Вильярехо в 2017 году попало 40 терабайтов информации.

Автор фото, Zarateman Подпись к фото, Главный офис банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, глава которого, как считается, пользовался нелегальными услугами Вильярехо

Он провел три года в тюрьме, после чего состоявшийся в марте суд постановил освободить его до начала процесса. Выйдя на свободу, Вильярехо заявил, что больше не намерен защищаться, будет сотрудничать с полицией и, по его словам, "сорвет все маски".

В результате выяснилось, что несколько крупных бизнесменов пользовались услугами Вильярехо и его сомнительной фирмы. Среди них оказался бывший президент одного из крупнейших банков Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Франсиско Гонсалес - его юристы настаивали на том, что обвинения против их клиента безосновательны, и Игнасио Галан, директор крупнейшей энергетической компании страны - Iberdrola.

Автор фото, Basotxerri Подпись к фото, Штаб-квартира компании Iberdrola в Бильбао

В настоящий момент против Галана ведется следствие. Считается, что он попросил Вильярехо найти компрометирующую информацию на президента футбольного клуба Real Madrid Флорентино Переса, который также возглавляет крупную строительную фирму ACS.

Галан якобы хотел использовать полученную от Вильярехо информацию, чтобы остановить слияние двух фирм.

Среди политиков в связях с Вильярехо подозревается, например, бывший министр внутренних дел Испании Эрнандес Диас, который якобы хотел с его помощью очернить своих соперников. Сам Диас заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны, и что в его действиях нет состава преступления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ушедшему на покой Хуану Карлосу I пришлось отправиться в изгнание из-за обвинений в коррупции