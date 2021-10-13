В Норвегии несколько человек убиты и ранены мужчиной, вооруженным луком и стрелами
В городе Кунсберг в Норвегии несколько человек убиты и ранены мужчиной, вооруженным луком и стрелами. Нападавший задержан полицейскими.
Полиция сообщила, что в 18.13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось несколько позже, вооружен он был луком и стрелами.
На состоявшейся пресс-конференции, начальник городского отделения полиции Ойвинд Аас заявил, что пока что не может ответить на все вопросы, потому что расследование только началось, и оно будет масштабным.
Он добавил, что человек, открывший стрельбу был задержан, и, что в соответствии с имеющейся у полиции информацией, он действовал в одиночку.
Точное число пострадавших пока что не сообщается. Норвежская телекомпания NRK сообщила, что полиции пришлось перекрыть несколько кварталов.
По имеющейся информации, подозреваемый открыл стрельбу в супермаркете Coop Extra.
Мотивы нападения пока неизвестны. По сведениям полиции, нападавший действовал в одиночку. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт.
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