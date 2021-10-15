Минск закрывает въезд для мигрантов; супругам дали больше 100 суток за личную переписку. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Литовские и польские пограничники закрыли въезд беженцам с территории Беларуси, и теперь она сама защищается от потоков мигрантов

Минск останавливает потоки мигрантов из Африки и Азии; из СИЗО вышли фигуранты дела "Белгазпромбанка"; супруги в Минске получили суммарно по сто суток ареста за личную переписку; корреспонденту "Комсомолки" Геннадию Можейко предъявили два уголовных обвинения; Александр Лукашенко гуляет по кукурузному полю. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

Беларусь останавливает поток мигрантов из Африки и с Ближнего Востока

С этой недели Беларусь ужесточила правила въезда для граждан Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии. Они больше не могут - как раньше - получить визу прямо в аэропорту Минска. Теперь им нужно будет обращаться в консульства и посольства Беларуси в своих странах.

Официально белорусские власти это решение не комментировали - на изменения обратили внимание туристические агентства.

Именно на эти страны приходится основной поток беженцев, которые потом стремятся попасть в Литву и Польшу. Количество таких мигрантов выросло по сравнению с прошлыми годами в сотни раз (это приблизительная оценка, точное количество мигрантов, прибывших в Беларусь, не известно) - и Евросоюз обвинял президента Александра Лукашенко в ведении "гибридной войны". Сам Лукашенко отвечал на это, что после введения западных санкций у Беларуси нет средств на то, чтобы решать проблему мигрантов самостоятельно.

Опрошенные изданием Zerkalo.io эксперты сошлись в том, что Беларусь не ожидала такого жесткого отпора от стран Запада. Они разворачивают мигрантов и возвращают их - несмотря на то, что в Варшаве и Вильнюсе проходили митинги в их защиту. Как следствие Беларусь, тем более накануне наступления холодов, сама захлебывается от потока беженцев. Они живут в Минске в торговых центрах, на вокзале, в подъездах домов, у них огромные проблемы с питанием и получением медицинской помощи.

"Риск различных эксцессов растет, и вполне вероятно, наличие "гостей" вызывает серьезное недовольство белорусов. Эту лавочку нужно сворачивать, особенно если учитывать, что ожидаемого эффекта от миграционного кризиса для Лукашенко нет", - говорит, в частности, политический аналитик Егор Лебедок.

Больше десяти фигурантов "дела Белгазпромбанка" вышли на свободу

Автор фото, TASS Подпись к фото, Экс-кандидата в президенты Беларуси и главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии.

Официально об этом также не сообщалось, но, по сведениям белорусских СМИ, из СИЗО вышли экс-советник Виктора Бабарико и бывший член правления "Белгазпромбанка" Владимир Сажин, бывший личный помощник Бабарико Дмитрий Карако, друзья его семьи - Светлана Купреева и Дмитрий Жердецкий.

На этой же неделе стало известно о еще семи фигурантах дела, которые вышли на свободу около месяца назад. Это сотрудники "Белгазпромбанка", а также менеджер и акционеры компании "Приватлизинг" (в этой компании также прошли обыски в связи с делом "Белгазпромбанка").

В заключении по-прежнему находятся Виктор Бабарико, его сын Эдуард и еще восемь бывших топ-менеджеров банка.

Напомним, что Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции и отмывании денег. Бабарико - единственный, кто не признал свою вину. Остальные фигуранты - бывшие подчиненные Бабарико - пошли на сделку со следствием и получили от 5 до 6,5 лет.

Супругов седьмой раз судят за "экстремизм" в личной переписке

Белорусские правозащитники признали супругов Сергея Купренича и Анастасию Купренич-Кондратьеву политзаключенными. Их в седьмой раз осудили за личную переписку между собой - следствие нашло в ней "экстремизм".

Речь идет о сообщениях из запрещенных в Беларуси телеграм-каналов, которые супруги отправляли друг другу. Это и стало поводом для того, чтобы их обвинили в распространении информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Автор фото, TASS

Сергея Купренича и Анастасию Купренич-Кондратьеву впервые задержали 15 июля; тогда же силовики изучили содержимое их телефонов, и суд дал им первые административные сроки.

25 августа Сергей и Анастасия вышли на свободу, но вернувшись домой обнаружили там милиционеров, которые попросили их вернуться в РУВД "подписать документы", сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

После этого их снова задержали - с тех пор Сергей и Анастасия так и не вышли на свободу. 8 и 11 октября над ними состоялись очередные суды - суммарно супруги получили еще по 31 день ареста. Всего под арестом они проведут около ста дней.

Похожие примеры с многочисленными судами в Беларуси были и раньше. Бывшего сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича судили 9 раз - суммарно он получил 114 суток, но был освобожден на 87 день заключения.

Корреспонденту "Комсомолки" Геннадию Можейко предъявили обвинение

Корреспонденту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко предъявили обвинение по делу о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти. По этим статьям ему грозит до 15 лет колонии.

Автор фото, Gennadiy Mojeiko Facebook Подпись к фото, По словами коллеги, Геннадий Можейко подозревал, что его могут задержать, и решил уехать в Россию

Можейко сейчас находится на карантине в СИЗО Жодино, ему запрещено передавать передачи и общаться с адвокатом.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сказал 14 октября, что по делу Можейко будет проведена лингвистическая экспертиза шести слов. Каких именно, он не сообщил.

Напомним, что Геннадия Можейко задержали 1 октября после того, как он написал материал с положительной характеристикой айтишника Андрей Зельцера, который, по версии властей, застрелил сотрудника КГБ, после чего был убит ответным огнем.

Заметка была удалена через несколько минут после публикации. Несмотря на это, на следующий день Мининформ заблокировал доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси", а через несколько дней в редакции было принято решение о закрытии белорусского офиса.

Александр Лукашенко гуляет по кукурузному полю

8 октября Александр Лукашенко принял участие в собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ, где его заверили, что булки, которые назвали в честь действующего главы государства, отрывают с руками, а продукция могилевского кооператива "Смаженка" вкуснее, чем в "Макдональдсе".

Автор фото, "Телеграм"-канал Пул Первого Подпись к фото, Во время "рабочих выходных" Лукашенко учил сына Колю собирать кукурузу

"После вашего посещения нашей пекарни, народ дал название плетенке: "батькова булка". Хочу вас искренне заверить, что ее реализация увеличилась в разы!" - рассказала одна из участниц встречи (видеозапись опубликована в телеграм-канале "Пул первого").

"Плетенки батьковы, - но за рекламу платить надо, поэтому зря ты так это горячо все рассказывала", - ответил ей на это Лукашенко, пошутив, что сейчас в моде "ябатьки".

"Пул Первого" также опубликовал видеозапись "рабочих выходных", на которой видно, как Лукашенко катается на мотоцикле, прогуливается по полям и объясняет сыну Коле когда надо собирать урожай кукурузы: "Смотри, когда початок наклоняется вниз, значит он уже готов. Смотри, как природа устроена - он наклоняется и не замокает".