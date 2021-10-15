Коронавирус: флот США уволит непривитых, итальянские докеры протестуют против "зеленых паспортов"

47 минут назад

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Военно-морской флот США готов уволить любого, кто не пройдет вакцинацию до 28 ноября; рабочие итальянских портов бастуют против обязательных "зеленых паспортов". Тем временем во Франции отменили бесплатные ПЦР-тесты, чтобы поощрить жителей страны к вакцинации. В Британии разразился скандал после того, как выяснилось, что десятки тысяч инфицированных, возможно, получили ложно-негативные результаты ПЦР-тестов.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число заразившихся Covid-19 в мире составляет почти 240 млн человек, умерли более 4,8 миллионов. На первом месте в мире по числу летальных исходов стоит США - более 721,5 тысяч, затем идут Бразилия (602 тыс.), Мексика (451,8 тыс.) и Россия (221,3 тыс.)

Носители вируса на свободе?

В Британии в ходе специального расследования выяснилось, что около 43 тыс. жителей Англии и Уэльса могли получить ложно-негативные результаты ПЦР-тестов из-за ошибок в частной лаборатории, которая проводила анализы. Деятельность лаборатории временно прекращена до выяснения всех обстоятельств.

Специальное подразделение британской Национальной системы здравоохранения (NHS) связывается с теми, кто мог получить неправильный результат, и просит их пройти тест еще раз.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Образцы, взятые на таких станциях тестирования, затем отправляются в десятки лабораторий по всех стране

Вопросы к лаборатории возникли, когда люди стали жаловаться, что результаты экспресс-теста, который можно сделать на дому, и лабораторного ПЦР не совпадали.

Наборы с экспресс-тестами раздаются в Британии бесплатно, их могут делать люди с симптомами, а также те, кто работает в определенных сферах, например, в школах. В случае положительного результата жители страны должны делать ПЦР-тест, считающийся более надежным.

Если подтвердится, что лаборатория систематически ошибалась, это будет означать, что десятки тысяч человек, потенциально зараженные Covid-19, не были отправлены на самоизоляцию и распространяли вирус в общественных местах.

Общая статистика заболеваний по Британии в последнее время растет. За прошедшие сутки было зарегистрировано более 45 тыс. новых случаев заболевания - самое большое число с июля. В четверг от коронавируса умерли 157 человек. Вместе с тем, показатели смертности в стране сейчас намного ниже, чем при аналогичной заражаемости в момент, когда прививки еще не сделало достаточно много людей.

Как французов толкают к вакцинации

С пятницы система здравоохранения Франции прекращает предоставлять бесплатные ПЦР-тесты. Правительство надеется, что эта мера заставит как можно больше людей пройти вакцинацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пройти в общественные места в странах Евросоюза сожно только с таким сертификатом

Во Франции для посещения кафе, ресторанов, стадионов, кинотеатров, музеев и других общественных мест необходимо предъявить на входе недавний отрицательный результат теста, справку о перенесенном коронавирусе или сертификат о вакцинации.

Сделать ПЦР-тест до сегодняшнего дня было просто и бесплатно, и многие выбирали именно эту опцию.

Жесткие меры в США

Командование военно-морского флота США заявило, что личный состав, отказывающийся от вакцинации, будет уволен. Крайний срок получения прививки - 28 ноября.

Многие американские ведомства заранее предупреждали, что пойдут на самые жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом. Общий уровень вакцинации в США по-прежнему довольно низкий, причем в одних штатах привилось уже почти все взрослое население, а в других люди активно выступают против вакцины.

Между тем, президент США Джо Байден объявил о выделении странам Африки самой большой на сегодняшний день партии вакцины. Он также публично пообещал делать больше для улучшения ситуации на африканском континенте.

Заявления Байдена совпали с визитом в Вашингтон президента Кении Ухуру Кениаты - первого африканского лидера, приехавшего с официальным визитом в США после вступления Байдена в должность президента.

Забастовки итальянских рабочих

Италию охватила волна акций протеста против правила, согласно которому все рабочие и служащие в стране обязаны получить "зеленый паспорт", то есть свидетельство безопасности с точки зрения Covid-19. Для этого необходимо вакцинироваться, либо предоставить негативный результат теста, сделанного за последние двое суток, или же справку, что человек переболел коронавирусом и имеет достаточное количество антител.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У порта в городе Триесте собралось около двух тысяч человек

Это правило не новое, подобные сертификаты уже давно введены для врачей, учителей, спортивных инструкторов, работников спа-салонов и во многих других областях.

Однако с пятницы оно стало обязательным для всего занятого населения. Многие рабочие доков города Триест были этим решением возмущены, около двух тысяч докеров устроили в пятницу пикет у входа в порт. Сообщается, что они пропускали внутрь всех, кто хотел выйти на работу. Затем акции начались в ряде других портовых городов.

По закону, рабочие и служащие в Италии вакцинироваться не обязаны. Противники вакцинации могут регулярно проходить ПЦР-тесты за свой счет, после каждого сданного теста на телефон приходит обновленная версия "зеленого паспорта", показывающая, что человек регулярно проверяется. Однако этот тест действителен только 48 часов, после чего его надо делать снова.

До сегодняшнего дня в некоторых отраслях, в частности, в портах предъявление "зеленого паспорта" не было обязательным условием для пропуска на рабочее место. Теперь за отсутствие сертификата любого сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты, а работодателям грозят большие штрафы за нарушение этого правила.

По данным итальянских профсоюзов, около 40% сотрудников порта Триеста не вакцинированы - при том, что в целом прививки сделали около 85% жителей Италии в возрасте старше 12 лет. Кроме того, в Триесте достаточно сильны позиции "коронаскептиков" - выступающая против вакцинации партия получила 4,5% голосов на недавних выборах мэра.