Колледж Кембриджа вернет Нигерии статуэтку времен колониальных войн. Это первый шаг культурной репатриации

50 минут назад

Колледж Иисуса Кембриджского университета вернет в Нигерию статуэтку бронзового петуха, которую британцы вывезли из страны в 1897 году. Это первый случай репатриации культурных ценностей в истории британских институтов.

Передача статуэтки, известной как "Окукор", состоится 27 октября на специальной церемонии с участием представителей колледжа и делегации из Нигерии.

По словам нигерийских официальных лиц, этот жест внушает надежду на то, что подобные споры о правах собственности на культурные ценности можно решить мирным путем.

Большинство артефактов Бенина, известных как "Бенинские бронзы", хранятся в Британском музее в Лондоне. Несмотря на название, многие их них на самом деле сделаны из латуни. По словам сотрудников, они были переданы музею в 1898 году Министерством иностранных дел Британии и лордами Адмиралтейства.

Автор фото, AFP

Некоторые реликвии до сих пор хранятся в частных коллекциях. В 2014 году британский пенсионер, чье имя держится в секрете, передал Нигерии два артифакта на фото сверху. Однако это был акт дарения частного лица, поэтому решение вернуть "Окурора" Колледжем Иисуса можно смело считать первым случаем культурной репатриации на уровне британских институтов.

История петуха

Бронзовый петух известен под названием "Окукор", что на нигерийском языке и означает "петух". Он был вывезен из королевства Бенин в 1897 году участниками британской военной экспедиции и позднее подарен Кембриджскому университету капитаном английского флота Джорджем Уильямом, чей сын был выпускником Колледжа Иисуса.

В реестре хранящихся в колледже артефактов "Окурор" описан как наследственная королевская реликвия.

Долгие годы статуэтка стояла в обеденном зале Колледжа Иисуса, но в 2016 году студенты-активисты потребовали убрать ее оттуда и вернуть законным владельцам - народу Бенина.

Автор фото, British Museum Подпись к фото, "Бенинские бронзы" были вывезены с территории современной Нигерии после карательной войны

Сегодня многие в Британии рассматривают колониальные завоевания Британской империи как карательные и грабительские войны. Есть и те, кто уверен, что историю следует принимать, а не пытаться бороться с ней.

После первого выступления студентов в 2016 году состоялось несколько заседаний студенческого и преподавательского советов Колледжа Иисуса. В одном из протоколов заседаний говорилось, что бронза была украдена британскими войсками в ходе карательной экспедиции и что пришло время вернуть петуха на родину.

На осуществление этой цели понадобилось пять лет.

Из Британии на родину: кто еще требует вернуть сокровища

Мраморы Элгина

Более 30 лет правительство Греции добивается возвращения на родину скульптур Парфенона из Британского музея.

Коллекция мраморных скульптур и барельефов Парфенона была вывезена из Греции почти 220 лет назад - по указу лорда Элгина, британского посла в Константинополе во время наполеоновских войн.

Элгин утверждал, что хотел спасти античные сокровища от разрушения, и турецкие власти, в то время управлявшие территорией, дали на это согласие.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Афины более 30 лет пытаются вернуть скульптуры из Парфенона

Но после возрождения греческого государства Афины начали требовать от Британии вернуть артефакты, отказываясь признать разрешение турецкого правительства на их вывоз из страны законным.

Регулярные опросы общественного мнения в Британии показывают, что большинство жителей страны выступает за возвращение скульптур в Грецию.

Розеттский камень

Этот артефакт является самым посещаемым экспонатом Британского музея.

Он был найден в 1799 году французскими военными во время египетского похода Наполеона. Спустя два года французы потерпели поражение от англичан и были вынуждены передать им камень вместе с рядом других памятников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Розеттский камень - самый популярный экспонат Британского музея

Розеттский камень представляет собой плиту из гранодиорита с выбитыми на ней тремя идентичными текстами.

Один из текстов написан на древнегреческом языке. Два других - его переводы, сделанные с помощью древнеегипетских иероглифов и египетским демотическим письмом. Плита, происхождение которой относят к 196 году до н.э., стала ключом к расшифровке древнеегипетских текстов.

Египет давно добивался возвращения Розеттского камня, но Британский музей лишь подарил ему полноразмерную копию в 2005 году. Главный археолог из готовящегося к открытию Большого египетского музея в Гизе считает, что камень уже никогда не вернется на родину.

Макдалская корона

Эфиопы добиваются возвращения своих макдалских артефактов более полутора веков.

Несмотря на прежде дружественные отношения, в 1868 году Британия послала в Абиссинию (Эфиопию) армию - в ответ на захват европейских и британских заложников. Разгромив силы местного императора Теводроса II под городом Макдала, британцы затем вывезли из его дворца множество сокровищ и артефактов.

Автор фото, V&A Museum Подпись к фото, Разгромив местную армию, британские военные вывезли сокровища из дворца Макдалы

Кроме того, с военными - по завещанию застрелившегося императора - в Британию отправился его сын, который затем рос под патронажем королевы Виктории, но скончался от болезни в 19 лет.

В 2007 году Эфиопия призвала вернуть останки принца, захороненные в Виндзорском замке, а также артефакты из различных британских учреждений, но согласия не получила.

В 2019 году Национальный музей армии Британии вернул Эфиопии свой экспонат - срезанный с головы императора Теводроса II локон волос.

Самые яркие артефакты Макдалы - золотая корона и свадебное платье - остаются в коллекции лондонского музея Виктории и Альберта. В прошлом году музей заявил, что начал переговоры с посольством Эфиопии об их временном возвращении через долгосрочный займ.

Искусство аборигенов Австралии

В Британском музее хранятся тысячи примеров искусства коренных народов Австралии. В их числе ювелирные украшения и музыкальные инструменты, рисунки на коре, а также щит воина племени Гвеагал - который тот обронил перед участниками экспедиции Джеймса Кука, высадившимися на берег Австралии в 1770 году.