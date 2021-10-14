Под Рязанью задержали мужчину и женщину по подозрению в оккультном убийстве 15-летнего подростка

45 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

В лесу под Рязанью нашли тело 15-летнего подростка, который пропал пять дней назад, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим ребенка и знакомая мужчины. Подростка убили во время оккультного ритуала, считает следствие.

Подросток 2006 года рождения жил с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. 8 октября он был дома, но вечером его мать обнаружила, что сына нет, сообщало следствие.

На связь пропавший подросток не выходил. На следующий день, 9 октября, в полицию поступило заявление о его исчезновении. К поискам ребенка подключились волонтеры "ЛизаАлерт".

11 октября управление Следственного комитета (СКР) по Рязанской области возбудило уголовное дело об убийстве.

Вечером 13 октября тело пропавшего мальчика нашли во время следственных действий в лесу у деревни Земенки Рязанского района. По данным СК, тело с признаками насильственной смерти было присыпано землей и мусором.

Задержанные и оккультизм

Утром 14 октября, на следующий день после обнаружения тела подростка, СКР отчитался о задержании подозреваемых в его убийстве.

Как установило следствие, к исчезновению и гибели ребенка были причастны его бывший отчим 1969 года рождения и знакомая мужчины 1992 года рождения - жительница Московской области и мастер спорта по ачери-биатлону (зимний вид спорта, в котором совмещены гонка на лыжах и стрельба из лука). На данный момент оба подозреваемых задержаны.

"По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", - говорится в сообщении СКР.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник, к версии о ритуальном убийстве следователи пришли после изучения ран на теле подростка. По данным издания, мальчика ударили двумя ножами одновременно в шею, а затем ему пробили ключицу.

В рязанском управлении МВД заявили, что оперативники нашли следы крови дома у подростка и в машине задержанного мужчины. Как позже установила экспертиза, в машине была кровь подростка.

По предварительным данным полиции, дома у подростка подозреваемые нанесли ему несколько ударов ножом, от которых он скончался, а затем вывезли его тело в лес и бросили в заброшенный колодец, где его затем обнаружили полицейские.

Ритуальные убийства в России

В конце августа СКР сообщил о задержании двух супружеских пар, подозреваемых в причастности к ритуальным убийствам в Карелии и Ленинградской области, совершенным в 2016 году.

По версии следствия, задержанные поклонялись сатане и совершали убийства в качестве жертвоприношения.

Супруги Ольга Большакова и Андрей Трегубенко из подмосковной Балашихи, по версии следствия, "познакомились на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями".

Сначала у них дома обнаружили наркотики, а затем выяснилось, что они могут быть причастны к ритуальным убийствам, сообщили в СКР.

По версии следствия, ритуальное убийство в Карелии совершил Трегубенко. Он, желая принести в жертву свою знакомую, ударил ее ножом в лесу - женщина погибла на месте, заявили в СК.

Второе убийство, в лесу в Ленинградской области, Трегубенко и Большакова совершили, вступив в сговор с другой семейной парой - Александром и Татьяной Перевозчиковыми-Хмурыми.

Автор фото, Peterburg Courts Press Office Подпись к фото, Татьяна Перевозчикова-Хмурая

8 октября Калининский суд Петербурга продлил арест Татьяне Перевозчиковой-Хмурой, которую обвинили в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору . Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемая полностью признала вину.