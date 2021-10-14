Российские рестораны впервые получили звезды "Мишлен". Все они в Москве

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Девяти московским ресторанам официально присвоены звезды "Мишлен". Российская столица стала первым городом на постсоветском пространстве, в котором есть "мишленовские" рестораны.

По одной звезде получили рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva.

Рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden получили две звезды "Мишлена".

Церемония вручения звезд "Мишлен" (Michelin) прошла в четверг вечером в концертном зале "Зарядье" в центре Москвы. На мероприятии был представлен первый выпуск гастрономического гида "Мишлен" по столице России.

Всего в гид "Рекомендовано Michelin 2022" вошли 69 московских ресторанов.

Ранее в октябре два московских ресторана попали в престижный список The World's 50 Best Restaurants: ресторан White Rabbit оказался на 25-й строчке рейтинга, ресторан Twins Garden - на 30-м месте.

Международный директор "мишленовского" гида Гвендаль Пулленек ранее в четверг сообщил агентству РИА Новости, что решение о расширении гастрономического путеводителя в другие города России, помимо Москвы, пока не принято.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое включение города в рейтинг "Мишлен" еще в декабре прошлого года, однако информация о том, какие именно рестораны должны войти в список, до конца держалась в секрете.

Несмотря на растущий международный успех, ресторанный бизнес в Москве переживает непростые времена с начала пандемии коронавируса. Серьезный удар по бизнесу нанес как весенний локдаун 2020 года, так и введение QR-кодов летом 2021 года. Сегодня рестораторы опасаются, что из-за очередного роста заболеваемости власти могут вновь ужесточить ограничения для общепита.

"Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды - это выручка, упавшая на 80-90%, как это было в Москве в период эпидемии... Москву в тот момент отчасти спасли веранды, сейчас время к зиме, я думаю, что удар будет еще более серьезный, очень надеюсь, что до этого не дойдет", - говорила в интервью радиостанции "Говорит Москва" владелица сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.

Что такое "мишленовский" гид

Гид "Мишлена" (также известный как "Красный путеводитель") выпускается с 1900 года и считается наиболее влиятельным ресторанным рейтингом в мире.

Лучшие рестораны в путеводителе отмечаются от одной до трех звезд: одна звезда означает "очень хороший ресторан в своей категории", две звезды - ресторан с "отличной кухней, достойный отклонения от маршрута", а тремя звездами обозначают ресторан с "отменной кухней, достойный отдельного путешествия".

Путеводитель выпускается как по странам, так и по отдельным городам. Например, есть гиды по Парижу, Лондону, Токио, Нью-Йорку, Лос-Анджелесу. Россия стала 33-й страной, где выпускают путеводитель.

В "Мишленовский гид" могут быть включены только рестораны авторской кухни, среди основных критериев для включения в путеводитель - неизменность качества подаваемых блюд и мастерство шеф-повара.

В рейтинг может быть включен как дорогой элитный ресторан, так и простая закусочная. Например, в 2016 году одну "мишленовскую" звезду получила закусочная Hawker Chan в Сингапуре, где подавали рис с курицей за 2,5 доллара.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шеф-повар Чан Хонг Мэн из Сингапура получил звезду "Мишлена" в 2016 году за простое блюдо из риса и курицы

Включенные в список рестораны периодически посещают инспекторы "Мишлен", и по итогам проверки заведение может быть лишено одной или нескольких звезд. Например, в январе 2020 года одной из трех звезд лишился знаменитый ресторан Поля Бокюза L'auberge du Pont de Collonges в пригороде Лиона. Закусочная Hawker Chan также лишилась своей единственной звезды в сентябре 2021 года.