В Китае суд приговорил к смерти мужчину, поджегшего бывшую жену во время стрима

час назад

Автор фото, Schengen Story Media Подпись к фото, Если верить постам Ламу, жизнь ее проходила легко и весело. Ни один из ее подписчиков не знал, что ее постоянно преследовал бывший муж

Суд в Китае приговорил к смерти мужчину по имени Тан Лу, который облил свою бывшую жену Ламу бензином и поджег в тот момент, когда она вела онлайн-трансляцию.

Суд в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань признал Тан Лу виновным в предумышленном убийстве бывшей жены, подчеркнув, что оно было "на редкость жестоким", оказало на публику сильное негативное воздействие, а совершенное им преступление следует считать "крайне серьезным".

Это преступление привлекло более пристальное внимание к проблеме домашнего насилия в Китае. Согласно данным Всекитайской федерации женщин, самой крупной общественной организации такого рода, каждая четвертая женщина в стране пережила домашнее насилие в той или иной форме. Каждые 7,4 секунды, по данным организации, по крайней мере одна женщина в Китае становится его жертвой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жизнь в сельских областях всего Китая, не только в Тибете, остается глубоко патриархальной, и власти предпочитают не вмешиваться в проблемы семьи, к которым они относят и домашнее насилие

Несмотря на то, что об этой глубоко укоренившейся проблеме хорошо известно и китайским властям, и правоохранительным органам, неоднократно обещавшим с ней бороться, многие женщины по-прежнему живут в постоянной опасности.

Активисты, протестующие против домашнего насилия, требуют ужесточить законы и облегчить процедуру развода тем женщинам, чья семейная жизнь проходит в непрерывном страхе.

Смерть Ламу не была такой уж неожиданной. Ей предшествовали многочисленные нападения бывшего супруга, частые обращения женщины в полицию, на которые никто не реагировал, и несколько попыток Ламу уйти от своего жестокого мужа.

За фасадом

Автор фото, 7000 islands Подпись к фото, Стихийный мемориал памяти Ламу. Ее поклонники не подозревали, что она живет в постоянном страхе

У Ламу, коренной тибетки, были сотни тысяч подписчиков на китайской версии "ТикТока" - "Доуинь".

Она прославилась оптимистичными постами, в которых рассказывала о жизни в сельской местности, гуляла по горам, собирая разные травы, готовила еду и исполняла песни под фонограмму. Все это она проделывала в тибетском национальном костюме и без макияжа, за что ее очень хвалили.

Однако поклонники не знали, что все это время Ламу и ее двое детей подвергались жестокому обращению со стороны бывшего мужа, с которым она дважды развелась. После первого развода он вынудил ее вторично выйти за него замуж, пригрозив в случае отказа убить одного из их двоих детей.

Смерть во время стрима

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ламу в больнице. Ее сестра сказала, что она походила на кусок угля

В начале сентября прошлого года, когда Ламу вела прямую трансляцию из кухни в доме своего отца, в кадре неожиданно появился ее бывший муж. Сотни людей услышали ее крики, после чего экран погас.

Позже сестра Ламу Долма разыскала ее в реанимации местной больницы, куда она попала с 90% ожогов тела.

"Она выглядела как кусок угля, - сказала Долма. - Он сжег ей почти всю кожу".

Потом Ламу перевезли в Сычуань, а ее семья все это время собирала ей деньги на лечение с помощью краудфандинга. Именно тогда ее случай стал широко известен во всем Китае.

Несмотря на то, что родственникам женщины удалось довольно быстро собрать крупную сумму, лечение не помогло, и через две недели Ламу скончалась.

Когда закон не в помощь

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гроб с телом Ли Хунся, молодой женщины, убитой своим мужем. В 2016 году суд не стал выносить ему смертный приговор

В 2016 году Китай принял новое законодательство, ужесточающее ответственность за домашнее насилие против женщин. Однако оно продолжает процветать, особенно в сельских районах. После вступления в силу нового закона более 900 женщин погибли от рук своих мужей, согласно докладу, подготовленному общественной организацией Beijing Equlity.

Ламу тоже несколько раз обращалась в полицию с просьбами защитить ее от жестокого обращения супруга, но ей отказывали в помощи, называя происходящее с ней "семейным делом".

Полное опекунство над детьми она сумела получить только после второго развода.

При этом в Китае женщине не так просто получить развод. Некоторые активисты, защищающие права женщин, опасаются, что введенный недавно 30-дневный период "на раздумье", предоставляемый парам, желающим развестись, поставит женщин в гораздо более сложное положение, несмотря на то, что в тех случаях, когда женщина страдает от домашнего насилия, ждать не обязательно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти в Китае стали серьезнее относиться к проблемам домашнего насилия, но ломать укоренившиеся стереотипы непросто

Трагедия Ламу - не исключение. Ранее в этом году одна китаянка выпрыгнула из окна, спасаясь от жестоких побоев мужа. Потом она попыталась с ним развестись, и даже предоставила суду запись с камер дистанционного наблюдения, но ей отказали.

Тогда она выложила видео избиений в соцсетях, после чего за нее вступились тысячи людей, так что суд был вынужден дать ей развод.