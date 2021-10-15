Дайджест: массовая демонстрация с требованием освободить Саакашвили в Тбилиси

час назад

В Тбилиси требуют освободить Саакашвили

Тысячи людей собрались в четверг вечером в центре Тбилиси, требуя освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Задержанный после возвращения в Грузию Саакашвили считает себя политическим заключенным и продолжает голодовку в тюрьме в городе Рустави.

Митинг был организован основанной Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партией - "Единое национальное движение". С утра для участия в акции из разных уголков Грузии в Тбилиси двинулись автомобильные колонны оппозиции.

В некоторых районах их встретили группы агрессивных контрдемонстрантов - противников прежних властей. Некоторые из них кидали в машины веники, символизирующие пытки в тюрьмах при прежних властях, и выкрикивали оскорбления.

Несмотря на это, к вечеру участники оппозиционной акции заполонили площадь Свободы в центре Тбилиси и часть проспекта Руставели.

О том, как прошла демонстрация с требованием освободить бывшего президента - в материале Нины Ахметели.

По пятницам пополняют списки "иностранных агентов"

Сегодня пятница. Исключения бывали, но обычно по пятницам российское министерство юстиции публикует обновленный список "иностранных агентов". Журналисты негосударственных СМИ в последние месяцы проверяют сайт минюста с недобрыми предчувствиями. К ярлыку "иностранного агента", который, кстати, сам по себе отпугивает многих россиян, прилагается множество обременительных обязательств, начиная (но не заканчивая) с требования сопровождать любое публичное сообщение или обращение к органам власти громоздким бюрократическом предупреждением (тем самым, что начинается со слов "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ)..."). Избавиться от этого статуса еще никому не удавалось.

На прошлой неделе в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, попали расследовательская группа Bellingcat, издание "Кавказский узел" и MNews. В список также попали девять бывших сотрудников "Проекта" Романа Баданина, в том числе корреспондент Би-би-си Андрей Захаров.

В России началась перепись населения

C 15 октября по 14 ноября пройдет всероссийская перепись населения. Ее результаты опубликуют в конце будущего года

Иностранцы и лица без гражданства, живущие на территории России, также могут участвовать в переписи.

Убийство под Рязанью

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В лесу под Рязанью нашли тело 15-летнего подростка, который пропал пять дней назад, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим ребенка и знакомая мужчины. Подростка убили во время оккультного ритуала, считает следствие.

"По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера", - говорится в сообщении СКР.

Звезды "Мишлен" для московских ресторанов

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Девяти московским ресторанам официально присвоены звезды "Мишлен". Российская столица стала первым городом в стране, в котором есть "мишленовские" рестораны.

По одной звезде получили рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva.

Рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden получили две звезды "Мишлена".

"Норвежский лучник" оказался исламистом

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Полиция Норвегии заявила, что нападение, в результате которого накануне погибли пять человек, было террористическим актом. В среду 37-летний мужчина открыл стрельбу из лука в небольшом норвежском городе Конгсберг.

Ранее стало известно, что некоторое время назад этот человек принял ислам и попадал в поле зрения правоохранителей в связи с тем, что у него были выявлены признаки радикализации. Однако мотивы нападения по-прежнему не называются.

Изгнание из России на 40 лет

Гражданский активист Саиданвар Сулаймонов, известный как Саша Печенька, изгнан из России. В прошлом он работал в штабе оппозиционера Андрея Пивоварова, а сегодня не может вернуться ни в Москву, ни в родной Таджикистан, где, как считает, может пострадать из-за своей критики ислама.

В интервью изданию "Холод" Печенька рассказал, как живет сегодня. Вот несколько выдержек:

"Общество в Таджикистане слишком патриархальное и религиозное, и многие правда не понимают, например: "В смысле, как это, геев нельзя убивать?". Даже у моих ровесников часто какое-то бабушкинское, дремучее представление о мире. Например, любимый лайфхак таджиков — если у тебя что-то болит, надо прочитать на воду молитву и выпить. Серьезно.

У меня всегда это вызывало внутреннее сопротивление, а года три назад, когда я окончательно понял, что все-таки я не агностик, а атеист, я начал обсуждать религию с друзьями. Мне кажется, что бессмысленно объяснять что-то про феминизм и гендер там, где люди еще заряжают воду. Мы завели в инстаграме страницу atheism.tj - сейчас она удалена. Там я развенчивал эти мифы про воду, писал о научном обосновании разных вещей. Да и в целом, мы критиковали религиозных фанатиков. Это разлетелось по местным медиа, о нас стали писать блогеры-миллионники. Нам постоянно поступали угрозы расправы".

"Моя жена Наташа очень грустит, она даже работать не может сейчас. Иногда она просто лежит без сил. Мы очень хотим увидеть друг друга, но пока нет возможности, и мы очень из-за этого страдаем. Мы созваниваемся и просто плачем друг другу в трубку. Наташа никогда не была активисткой — она разделяет мои убеждения, но раньше просто боялась выступать. А сейчас она хочет пойти на пикет, хочет бодаться с посольством Таджикистана, чтобы они помогли. "

Зачем приезжала Нуланд?

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Колумнист Republic Дмитрий Фролов анализирует (платный доступ) недавний визит в Москву третьего лица американской дипломатии Виктории Нуланд.

"Карибский кризис" на границах Украины в апреле этого года убедил администрацию Байдена в том, что с Россией и ее руководителями гораздо спокойнее находиться в состоянии постоянного диалога, чем сбиваться с ног, мобилизуя ограниченные ресурсы и время для кризисного реагирования на плохо просчитываемые российские действия. В целом этот подход отражает воззрения самой Виктории Нуланд на то, как надо взаимодействовать с Россией, опубликованные в журнале Foreign Affairs в августе 2020 года: суть их сводится к тезису "сдерживай и вовлекай".

Сегодня, когда администрация США четко определилась с приоритетами (главный - стратегическое сдерживание Китая), стратегия стабилизации российско-американских отношений на достигнутом уровне конфронтации без его усиления и даже при постепенном его ослаблении приобретает особую важность. На фоне весеннего кризиса вокруг Украины Пекин тоже решил поиграть мускулами в отношении Тайваня (вероятно, все же по своей инициативе и без координации с Москвой) - эта ситуация показала, что разруливать сразу два крупных региональных конфликта, один из которых в случае перехода в горячую фазу, потребует прямого военного участия США (и это не Украина), Вашингтону не под силу.

Сейчас призрак "карибского кризиса" кругами ходит вокруг Тайваня, и торопливость, с которой Виктория Нуланд засобиралась в Москву, несмотря на визовый бан (первоначально запрашивался визит на ноябрь), говорит об остром желании администрации Байдена убедиться, что отношения с Россией на обозримое будущее "удачно припаркованы на дальней стоянке" и не будут отвлекать от действительно важных дел", - пишет Фролов.

Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?

Конфликт на востоке Украины разрушил инфраструктуру угольной добычи. Теперь это угрожает экологической катастрофой всему региону. Многие дома в городах и селах Донецкой и Луганской областей уже затапливает.

Это происходит из-за того, что из большинства шахт перестали откачивать грунтовые воды.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Затопленные шахты Донбасса. Почему региону угрожает экологическая катастрофа?