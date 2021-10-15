Подмосковный активист Вячеслав Егоров, выступавший против мусорного полигона, получил реальный срок по "дадинской" статье

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Коломенский городской суд в четверг приговорил активиста Вячеслава Егорова к одному году и трем месяцам колонии общего режима. В 2018 году Егоров выступал против расширения мусорного полигона под Коломной в Московской области. Он стал первым активистом после Ильдара Дадина, против которого завели уголовное дело по этой статье.

Егорова взяли под стражу в зале суда. Суд признал его виновным в неоднократном нарушении установленного порядка организации митинга - ст.212.1 УК РФ, которую называют "дадинской" по имени первого осужденного активиста. Прокурор просил для него три года колонии общего режима.

Протесты в Подмосковье начались после мусорной реформы 2017 года, когда в области закрыли 24 из 39 мусороперерабатывающих комплексов, а на оставшиеся 15 свалок в 2018 году стали свозить отходы со всего региона, в том числе на полигон "Воловичи" под Коломной.

Во время протестов на Егорова было составлено четыре административных протокола, которые и легли в основу уголовного дела, напоминает "Медиазона" (в России издание признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

"Один из вмененных Славе эпизодов непосредственно связан со мной. Я снимал ролик в деревне, где жители были возмущены строительством свалки. Это объявили митингом. Слава пришел ко мне на суд. Его не пустили, а пришедших тоже объявили митингующими", - написал в телеграм-канале оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который в этом году покинул России после возбуждения уголовного дела.

Это был четвертый эпизод, которого не хватало для уголовного преследования, пояснила в "Фейсбуке" адвокат Мария Эйсмонт. "В какой-то момент какие-то странные молодые люди, которых ни до этого ни после никто не видел, крикнули: "Свободу Гудковым!" - написала она. - И тут же сотрудники полиции, посчитав собрание граждан несанкционированным митингом, потребовали ото всех разойтись, а когда Слава исполнил это указание, его задержали и обвинили в организации митинга".

По данным адвоката, уголовное дело возбуждал лично руководитель подмосковного управления Следственного комитета России и сопровождала ФСБ, с обысками пришли по 15 адресам наиболее активных противников свалки.

Эйсмонт опубликовала видео из материалов, которые рассматривал суд. "Об этих видео прокурор говорила, что действия граждан создавали реальную угрозу. И что собрание потеряло мирный характер", - пояснила она. На видео люди стоят у здания суда и ничего не предпринимают, а полицейский с мегафоном предупреждает собравшихся о том, что их могут привлечь к административной ответственности за то несогласованную акцию.

Дело Егорова стало первым, возбужденным по "дадинской" статье после того, как Конституционный суд России принял решение по делу самого Дадина. Суд предписал возбуждать дела по ст.212.1 УК РФ только в том случае, если действия обвиняемого представляли общественную опасность.

Расследование дела Егорова, по оценке "Медиазоны", длилось беспрецедентно долго, а приговор вынесли лишь спустя три года. Сначала активист находился под домашним арестом, затем меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, а в четверг вечером его взяли под стражу в зале суда.

Егоров вину не признал. "Для суда я много говорить не буду, - заявил активист, выступая с последним словом в суде. - По моему мнению, это не имеет смысла. Вы и так все знаете. И прокурор, и судья - вы точно знаете, что я не виновен. Это все фарс и балаган".

Это третий из известных случаев реального лишения свободы по "дадинской" статье. 7 декабря 2015 года приговорили Дадина. Верховный суд России после постановления Конституционного суда отменил приговор и прекратил дело Дадина.

Вторым в колонию отправился активист Константин Котов, которого 5 сентября 2019 года приговорили в четырем годам лишения свободы. Позже срок был снижен до полутора лет колонии общего режима, он уже вышел на свободу.