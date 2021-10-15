В России за сутки умерли 999 заболевших коронавирусом. Число заражений тоже рекордное

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Автор фото, Roman Sokolov/TASS Подпись к фото, Медики в ковидном госпитале в Краснодаре. Их московский коллега Денис Проценко предупредил, что такие больницы стремительно заполняются

В России в пятницу зафиксировали новые максимумы по числу заражений коронавирусом за сутки и смертей с Covid-19 - 32 196 заболевших и 999 умерших. Главврач больницы в Коммунарке назвал ситуацию близкой к критической - по его словам, ковидные госпитали стремительно заполняются по всей стране. Мэр Москвы не исключил введение новых ограничений в столице.

Обновленные максимумы

За сутки в России зарегистрировали 32 196 новых случаев Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное число за время пандемии, предыдущий максимум фиксировали накануне - 31 299 заражений, и тогда же впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч.

В Москве за сутки было выявлено 6 631 новых заболевших коронавирусом - на 81 случай меньше, чем накануне, когда в столице фиксировали максимальное число заражений с 9 июля. Днем ранее в Москве фиксировали 4 410 заражений.

Таким образом, второй день подряд заболеваемость в российской столице превышает 6 тысяч случаев в сутки. Издание РБК ранее писало, что на этой отметке власти могут задуматься о введении новых коронавирусных ограничений.

За последние сутки в России зафиксирована почти тысяча смертей пациентов с коронавирусом - 999 летальных исходов. Накануне регистрировали 986 смертей - и это тоже было рекордное число. Третий день подряд суточная смертность оказывается рекордной за весь период пандемии.

Больше всего умерших в Москве - 70, в Петербурге - 62, в Краснодарском крае - 40. В Петербурге выявлено 2 632 новых случая Covid-19. Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре, он сопровождается высокой смертностью. Оба показателя регулярно обновляют максимумы. Росстат насчитывает более чем в два раза больше смертей, связанных с коронавирусом, позже обобщая данные.

Собянин заговорил об ограничениях

Власти Москвы могут ввести новые коронавирусные ограничения, чтобы сбить новую волну заболеваемости коронавирусом, допустил мэр Сергей Собянин. Он заговорил об этом в четверг, когда оперативный штаб зафиксировал резкий скачок выявленных за сутки заражений - сразу на 2 302 случая.

"Мы не будем останавливаться в развитии города, есть пандемия или нет, разницы нет, город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться", - рассуждал мэр в эфире городского телеканала ТВЦ.

"Да, возможны какие-то ограничения. Да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры", - добавил он, не конкретизируя, какие именно меры. "Но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города", - повторил Собянин.

В октябре в большинстве регионов России начали вводить новые ограничения, реагируя на значительный рост заболеваемости. Власти вводят QR-коды для посещения некоторых мест и требуют обязательной вакцинации в отдельных профессиональных и социальных группах.

В Москве QR-коды для посещения ресторанов отменили в июле, как только заболеваемость пошла на спад, и с тех пор о возращении к ним власти не говорили. Дополнительных решений по обязательной вакцинации в столице также пока не планируется, заявил Собянин.

"Госпитали стремительно заполняются по всей стране"

Ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, уровень вакцинации среди населения слишком низкий, оценил ситуацию главврач коронавирусной больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко.

"Ситуация если не критическая, то близка к этому", - написал он в своем телеграм-канале. "На оперативной связи с коллегами со всей страны - в инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" - констатировал он. Ранее власти называли низкие темпы вакцинации причиной высокой суточной смертности пациентов с Covid-19.

По словам Проценко, сейчас "много тяжелых пациентов в реанимациях", поскольку дельта-штамм коронавируса стал доминирующим, а у него "более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно".