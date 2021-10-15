В Крыму суд приговорил украинца к 12 годам по делу о шпионаже

30 минут назад

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Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам строгого режима обвиняемого в шпионаже в пользу иностранной разведки. Правозащитники утверждают, что речь идет о 61-летнем украинце, которого задержали на аннексированном Россией полуострове в апреле 2020 года вместе с российской военнослужащей (приговор ей вынесли летом).

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну, сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. Даже фамилия подсудимого не сообщается. Известно только, что его обвинили по ст.276 УК РФ (шпионаж).

"Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в заявлении суда.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что осужденный - гражданин Украины.

Крымская правозащитная группа утверждает, что 12-летний срок получил 61-летний украинец Константин Ширинга.

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что на судебных прениях прокурор просил для его подзащитного 14 лет лишения свободы, а защита требовала оправдательного приговора. Сам Ширинга заявил в суде, что его оговорили и "свалили на него всю вину".

Группа из двух человек

Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник пишет, что речь идет о члене украинской разведгруппы, задержанном весной 2020 года.

15 апреля 2020 года ФСБ заявила о задержании в аннексированном в 2014 году Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы". В ее состав, по утверждению ФСБ, входили всего два человека.

Во-первых, российская военнослужащая, которую обвинили в выдаче представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну. Во-вторых, гражданин Украины, "подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы".

ФСБ писала в своем пресс-релизе, что украинская военная разведка якобы планировала устроить диверсионно-террористические акты на объектах "критической социальной и военной инфраструктуры" в России. Украинские силовики обвинения российской спецслужбы тогда не комментировали. Служба безопасности Украины другие обвинения такого рода называла дезинформацией.

По версии ФСБ, женщина, служившая в части прапорщиком, якобы передавала гражданину Украины сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и так далее, пишет Крымская правозащитная группа. Он же, по данным следствия, передавал эту информацию в министерство обороны Украины.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 июня этого года приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко, признавшую вину в госизмене, к восьми годам колонии с отсрочкой в два года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, пишет Интерфакс. Ее дело также рассматривалось в особом порядке и в закрытом режиме.

Агентство ссылается на публикацию газеты "Коммерсант", в которой говорилось, что Ширинга жил с Кузьменко.

"По версии следствия, он вместе с сожительницей, российской военнослужащей из Феодосии, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки минобороны Украины. Господин Ширинга связь с украинской разведкой отрицает, утверждая, что его оговорила супруга, обвиняемая в измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка", - цитирует публикацию Интерфакс.

Российские суды регулярно выносят приговоры жителям аннексированного Крыма, в том числе по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Севастопольский городской суд в конце марта этого года приговорил к 12 годам колонии жительницу Крыма 1955 года рождения, признав ее виновной в госизмене. По версии российского следствия, она выполняла разведывательные задания - собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, "раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных".

В начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии 62-летнего кузнеца из Крыма, которого ФСБ подозревала в попытке совершить взрыв в административном здании.