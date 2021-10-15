В офис "Мемориала"* ворвались неизвестные, а затем явилась полиция. Что известно

час назад

Группа людей в масках ворвалась в помещение международного правозащитного центра "Мемориал" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) в центре Москвы и попыталась сорвать закрытый показ фильма о Голодоморе. Прибывшая по вызову полиция заблокировала офис и устроила опрос зрителей и сотрудников центра, людей продержали в здании несколько часов.

В четверг вечером в офис "Мемориала" на Каретном ряду ворвались около 20 мужчин в медицинских масках.

Как рассказала "Медиазоне" (издание признано в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) пресс-секретарь "Мемориала" Юлия Орлова, нападавшие кричали в коридорах "Всем на пол!", а затем залезли на сцену у экрана и начали скандировать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим!"

По словам очевидцев, нападение снимали операторы федерального телеканала.

Сотрудники центра вызвали полицию.

Как действовала полиция?

Очевидцы происшествия говорят, что большинство нападавших покинули здание до приезда полиции. Прибывшие на место полицейские осмотрели нескольких мужчин и вывели их из зала, после чего показ фильма продолжился.

Вместе с тем, как рассказал радио "Эхо Москвы" председатель "Мемориала" Ян Рачинский, у полиции куда больше интереса вызвали правозащитники, чем провокаторы.

Трех сотрудников "Мемориала" увезли в полицию для дачи объяснений. Оставшиеся полицейские оцепили офис и отказались выпускать сотрудников и зрителей на улицу. На ручки дверей офиса повесили наручники.

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитников, полицейские потребовали от посетителей заполнить анкету с личными данными, а также интересовались, что они делали на показе.

Полицейские обещали провести осмотр здания и поначалу отказывались пустить внутрь адвокатов.

Около полуночи адвокатам удалось войти в здание, рассказала РБК юрист "Мемориала" Наталья Морозова. Со зрителей к тому времени уже взяли объяснения и отпустили.

СМИ успели сообщить, что полицейские якобы изъяли в офисе технику, однако Рачинский заявил, что это не так.

Сотрудники "Мемориала" сообщили, что полиция изъяла лишь "анекдотический" видеорегистратор и часть охранно-пожарной сигнализации.

"Следователь изъял у нас часть охранно-пожарной сигнализации. У нас не работает ни охрана, ни "пожарка", что является грубым нарушением. Сотрудники полиции дальнейшую охрану здания не обеспечили", - прокомментировала визит полиции юрист Ирина Путилова.

По ее словам, силовики предположили, что часть пожарной сигнализации является видеорегистратором. Путилова опасается, что здание опечатают, пишет "Новая газета".

Какой фильм показывали в "Мемориале"?

Фильм "Гарет Джонс" - историческая драма, снятая польским кинорежиссером Агнешкой Холланд и посвященная памяти жертв Голодомора.

Фильм повествует о путешествии в 1930-х годах по Советскому Союзу британского журналиста. Он приехал в СССР, чтобы взять интервью у Сталина, и стал свидетелем массовых репрессий и голода на Украине.

Джонс первым из журналистов рассказал о происходящем в стране Советов в западной прессе.