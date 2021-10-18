Коронавирус в России: число заболевших обновляет рекорд пятый день подряд

24 минуты назад

Автор фото, Maxim Shipenkov/TASS

Новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки установлен в России - 34 325, за этот же период подтверждены 998 смертей с Covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Рекорд по числу заболевших обновляется четвертый день подряд.

По данным штаба, 2 821 случай заболевания (8,2%) не сопровождался клиническими проявлениями, то есть протекал бессимптомно.

Накануне, 17 октября, было зафиксировано 34 303 случая заболевания и подтверждено 997 смертей.

Общее число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 млн - 8 027 012, умерли 224 310 заболевших.

Как и ранее, наибольшее число новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Москве - 6 823, Петербурге - 3 097, Подмосковье - 2 768. По числу умерших также лидируют Москва и Петербург (69 и 67 соответственно), на третьем месте - Краснодарский край, там умерли 38 человек.

Тысяча поддельных сертификатов

Росздравнадзор совместно с полицейскими выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от Covid-19 и внесших данные около тысячи человек на "Госуслуги", заведено дело, сообщает РИА Новости.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с сотрудниками УЭБиПК и УУР ГУ МВД России по Московской области и следственным отделом по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг", - цитирует агентство сообщение Росздравнадзора.

По данным ведомства, в преступную группу входили два медработника, вносивших сведения о лжевакцинации граждан в системы государственного учёта, и шесть посредников, находивших в интернете желающих получить сертификат без прививки. Их услугами воспользовались не менее тысячи человек.

Участники аферы задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям "получение взятки", "неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру" и "подделка документов". Устанавливается круг лиц, получивших поддельные сертификаты.

"Также установлено, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений Московской области. В настоящее время Росздравнадзором и правоохранительными органами ведется активная работа по их выявлению", - говорится в сообщении.

Послабления для иностранцев

Россия снимает "антиковидный" запрет на въезд для родственников проживающих в стране иностранцев, сообщает в своем телеграм-канале консульский департамент МИД России.

Послабление распространяется и на лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в России.

"К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители", - говорится в сообщении консульского департамента.