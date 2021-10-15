Взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре. Есть жертвы

час назад

Во время пятничной молитвы в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар прогремел взрыв. Погибли не менее 16 человек, более 30 получили ранения.

На прошлой неделе в результате похожего взрыва в другой шиитской мечети в Кундузе погибли 50 человек - теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны в конце августа.

Не исключено, что и на этот раз самоподрыв осуществил смертник.

Очевидец сказал агентству Франс пресс, что слышал три взрыва.

Ответственность за нападение в минувшую пятницу взяла на себя местная группировка "Исламского государства" (организация запрещена в России) - мусульманские экстремисты-сунниты считают шиитов еретиками.