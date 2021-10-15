Взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре. Есть жертвы
Во время пятничной молитвы в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар прогремел взрыв. Погибли не менее 16 человек, более 30 получили ранения.
На прошлой неделе в результате похожего взрыва в другой шиитской мечети в Кундузе погибли 50 человек - теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны в конце августа.
Не исключено, что и на этот раз самоподрыв осуществил смертник.
Очевидец сказал агентству Франс пресс, что слышал три взрыва.
Ответственность за нападение в минувшую пятницу взяла на себя местная группировка "Исламского государства" (организация запрещена в России) - мусульманские экстремисты-сунниты считают шиитов еретиками.
Подразделение ИГ "Исламское государство - Хорасан" активно противостоит "Талибану" (движение запрещено в России). В последнее время исламисты совершили несколько похожих нападений, в основном на востоке страны.
Афганистан: во время пятничной молитвы в Кундузе взорвали мечеть, десятки погибших
Во время пятничной молитвы террорист-смертник взорвал шиитскую мечеть в афганском городе Кундуз. Погибли не менее 50 человек.
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