Адель спела о разводе. Британская певица выпустила клип на песню Easy On Me; это ее первая музыка за шесть лет

24 минуты назад

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Британская певица Адель выпустила клип на новую песню Easy On Me из своего нового альбома "30" - первого за последние шесть лет.

Пятиминутный клип для лирической баллады снял канадский режиссер Ксавье Долан, ранее уже сотрудничавший с певицей. В ролике, большая часть которого снята в черно-белых тонах, Адель уезжает из старого дома и едет на машине по проселочной дороге.

Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте певицы в ночь на пятницу и всего за восемь часов набрало более 15 млн просмотров. Сейчас клип посмотрели уже больше 18 млн человек.

В песне Easy On Me Адель обращается к своему бывшему супругу и к девятилетнему сыну, объясняя, почему решилась на развод.

"Я хотела объяснить все ему (сыну) в этой записи: чтобы когда ему будет 20 или 30 лет, он понял, кто я такая и почему я добровольно решила разрушить всю его жизнь в погоне за собственным счастьем. Иногда это делает его несчастным, и это рана для меня, которую, возможно, мне не удастся залечить", - рассказывала певица в интервью журналу Vogue.

В апреле 2019 года Адель объявила о расставании с бизнесменом Саймоном Конецки, с которым они прожили 8 лет. У пары есть сын Анджело Джеймс Конецки 2012 года рождения.

В среду Адель анонсировала в своем "Твиттере", что ее новый сольный альбом под названием "30" выйдет 19 ноября.

Предыдущий альбом Адель - "25" - вышел в 2015 году и был удостоен "Грэмми" в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом". "30" станет четвертой студийной работой певицы с начала карьеры.