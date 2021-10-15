Адель спела о разводе. Британская певица выпустила клип на песню Easy On Me; это ее первая музыка за шесть лет
Британская певица Адель выпустила клип на новую песню Easy On Me из своего нового альбома "30" - первого за последние шесть лет.
Пятиминутный клип для лирической баллады снял канадский режиссер Ксавье Долан, ранее уже сотрудничавший с певицей. В ролике, большая часть которого снята в черно-белых тонах, Адель уезжает из старого дома и едет на машине по проселочной дороге.
Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте певицы в ночь на пятницу и всего за восемь часов набрало более 15 млн просмотров. Сейчас клип посмотрели уже больше 18 млн человек.
В песне Easy On Me Адель обращается к своему бывшему супругу и к девятилетнему сыну, объясняя, почему решилась на развод.
"Я хотела объяснить все ему (сыну) в этой записи: чтобы когда ему будет 20 или 30 лет, он понял, кто я такая и почему я добровольно решила разрушить всю его жизнь в погоне за собственным счастьем. Иногда это делает его несчастным, и это рана для меня, которую, возможно, мне не удастся залечить", - рассказывала певица в интервью журналу Vogue.
В апреле 2019 года Адель объявила о расставании с бизнесменом Саймоном Конецки, с которым они прожили 8 лет. У пары есть сын Анджело Джеймс Конецки 2012 года рождения.
В среду Адель анонсировала в своем "Твиттере", что ее новый сольный альбом под названием "30" выйдет 19 ноября.
Предыдущий альбом Адель - "25" - вышел в 2015 году и был удостоен "Грэмми" в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом". "30" станет четвертой студийной работой певицы с начала карьеры.
33-летняя Адель получила 15 премий "Грэмми", у нее также есть "Оскар" и "Золотой глобус" за песню Skyfall к одноименному фильму о Джеймсе Бонде.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды