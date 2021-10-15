Мировой энергетический кризис углубляется. Сначала не хватало газа, а теперь еще и нефти

50 минут назад

Автор фото, Reuters

Глобальный топливный кризис не утихает, а напротив, набирает обороты. К дефициту природного газа и пятикратному росту цен на него еще до наступления зимы в северном полушарии теперь добавилась еще и нехватка нефти.

Газ подорожал ввиду бурного роста спроса вслед за пробуждением мировой экономики от ковидной летаргии, к чему добавился целый букет более мелких причин: от перехода к зеленой энергетике до истощения запасов в хранилищах из-за прошлогодних холодов. Тем, кому газа не хватило, пришлось переходить на более грязные виды топлива, включая уголь и нефтепродукты.

В результате спрос на нефть вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, и в оставшиеся месяцы 2021 года мировой дефицит составит не 200, а все 700 тысяч баррелей в сутки, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA). Обещанного увеличения поставок от стран ОПЕК+ ждать придется до января.

Это плохие новости для потребителей, поскольку дорожающая энергия сдерживает восстановление промышленности и бьет по карману граждан, оставляя им меньше денег на покупки всего прочего после оплаты счетов за свет. В результате экономика получает двойной удар: рост замедляется, а цены разгоняются.

А для производителей нефти, в том числе для России, дефицит сырья, наоборот - хорошая новость. Цены уже побили трехлетний рекорд и превысили 85 долларов за баррель сорта Brent. И если верить прогнозам президента Владимира Путина, это не предел.

Помимо дополнительных доходов дефицит и растущие цены на сырье несут производителям другую радость.

Энергетический кризис притормозил зеленую революцию и обратил внимание жителей развитых стран на то, что счет за переход в чистое будущее придется оплачивать им. Помимо злорадства (мы вам говорили, что на одних ветряках не прожить), нефтяники получили надежду на сговорчивость властей и инвесторов, до сих пор неохотно одобрявших новые проекты в "грязной" энергетике и сторонившихся инвестиций в них.

Этот кризис не последний

Вот и IEA - мозговой центр стран-потребителей ископаемого топлива - на этой неделе предупредило, что в процессе перевода экономики на возобновляемую энергетику миру придется пережить еще не один энергетический кризис подобный нынешнему.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Когда для света не хватает газа, ветра или солнца - остается нефть и дизельный генератор

А все потому, что вложения в добычу нефти, угольные и атомные электростанции и прочую традиционную энергетику иссякли после ценового коллапса 2014-15 и 2020 годов, а инвестиции в создание альтернативной энергетики недостаточны для строительства ветряков и солнечных ферм в количестве, способном удовлетворить растущий спрос на энергию со стороны развивающихся стран и населения планеты, которое к 2050 году прибавит еще 2 млрд человек.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: нефть и газ - одна из немногих отраслей мировой экономики, полностью выполняющая цели сокращения выбросов ради достижения углеродной нейтральности и предотвращения дальнейшего нагревания планеты, чреватого катаклизмами, массовой миграцией и бедностью.

Все остальные отрасли - транспорт, электроэнергетика - серьезно отстают от целей, взятых на себя почти всеми странами мира в Парижском соглашении.

Если не ускориться, этот топливный кризис окажется далеко не последним.

"IEA неоднократно указывало на выход из этого тупика - необходимо резко увеличить вложения в технологии чистой энергетики и инфраструктуру. Но сделать это нужно быстро. В противном случае мировые энергетические рынки ждет турбулентное и беспокойное будущее", - предупредило IEA.

И одних слов недостаточно, нужно действовать.