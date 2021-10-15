Депутат британского парламента, получивший ножевые ранения, скончался
Депутат британского парламента, получивший ножевые ранения, скончался.
Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса в пятницу несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.
69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. В город вылетел вертолет скорой помощи.
"Его ударили ножом несколько раз. Мы пока не знаем, насколько серьезно, но выглядит неприятно", - цитирует Рейтер Джона Лэмба, главу местной партийной ячейки в округе, который сэр Дэвид представляет в парламенте.
Полиция уже арестовала подозреваемого. Мотивы происшествия пока не ясны.
Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.
"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданного сразу после ее гибели.
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