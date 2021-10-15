Врач-гематолог Елена Мисюрина отсудила у государства 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование

13 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Черемушкинский суд Москвы взыскал с государства более 4 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной, которая в 2018 году получила два года колонии по обвинению в смерти пациента. Весной Мосгорсуд отменил приговор, а дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

"В пользу Мисюриной с РФ в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, взыскано 4 млн 282 тыс. 221 руб. 90 коп.", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

События, которые легли в основу уголовного дела против врача, произошли в Москве в 2013 году. Тогда Мисюрина провела одному из пациентов процедуру трепанобиопсии (взятие костного мозга в области таза для гистологии).

После процедуры пациент поехал на работу. К вечеру у него обострилась боль в правой части живота, и он обратился в клинику "Медси". Мужчину госпитализировали с подозрением на острый аппендицит, но операцию делать не стали. После этого у него появились признаки внутреннего кровотечения, которое врачам удалось остановить, но через два дня мужчина умер в реанимации.

В 2014 году его родственники обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в причинах его смерти. Следователи опросили медиков, оказывавших помощь умершему пациенту в последние дни его жизни, и пришли к выводу, что Мисюрина могла допустить ошибку при проведения биопсии.

В начале 2015 года Следственный комитет возбудил против Мисюриной уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но потом обвинение ужесточили, переквалифицировав на статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В январе 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима, хотя прокурор не настаивал на реальном сроке. Мисюрину взяли под стражу в зале суда - во время процесса она находилась под подпиской о невыезде и продолжала работать.

Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс - за нее вступились сотни врачей, общественные организации и даже московские власти. Заслуженный врач России Леонид Печатников, занимавший на тот момент должность вице-мэра Москвы по социальным вопросам, заявил о "чудовищной судебной ошибке" в деле Мисюриной.

После приговора прокуратура подала апелляцию на решение суда, в которой заявила о нарушениях, допущенных в ходе следствия.

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру "для устранения процессуальных нарушений". Но в декабре Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда, и дело направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.