Минюст России включил в реестр иностранных агентов издания "Росбалт" и Republic

час назад

Подпись к фото, Издание Republic вошло в реестр СМИ-иностранных агентов под номером 87. "Росбалт" стал 88-м

Министерство юстиции России обновило реестр СМИ-иностранных агентов: под номерами 87 и 88 в него вошли издания Republic и "Росбалт".

Список пополнили ООО "Москоу диджитал медиа" и АО "РС-Балт" - юридические лица Republic и "Росбалта".

СМИ-иноагенты обязаны предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

За нарушение требований СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч рублей на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Republic

Издание Republic было создано в 2009 году, до 2016 года оно называлось Slon.Ru. На данный момент издание функционирует в формате платформы, на которой выходят несколько самостоятельных тематических журналов. Гендиректор Republic - Александр Винокуров. На момент написания новости он не был доступен для комментариев.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев заявил Би-би-си, что издание продолжит работу. Журналисты собираются выполнять требования минюста и будут сопровождать материалы специальными уведомлениями, как того требует закон.

"Хотя считаем закон [об иноагентах] дурацким, несправедливым и вдвойне несправедливым его требования и применение к нам, потому что у Republic нет никакого иностранного финансирования, - сказал Колезев. - Совершенно непонятно, чем руководствовался минюст даже в этой больной логике преследования иноагентов".

По словам Колезева, издание существует только на донаты читателей, других источников дохода у него нет. Теперь журналисты планируют сосредоточиться на том, чтобы убедить подписчиков, что жертвовать деньги изданию по-прежнему безопасно.

Главный редактор Republic сказал, что не знает, почему минюст решил включить издание в список-иноагентов: "Гадать бессмысленно. Никакого повода, видимо, просто по совокупности заслуг. Идут просто уже по списку".

В конце августа минюст включил в реестр СМИ-иноганетов телеканал "Дождь", 95% в котором принадлежит супруге Винокурова Наталье Синдеевой.

"Росбалт"

Информационное агентство "Росбалт" создала и возглавила в 2000 году Наталья Черкесова (Чаплина)- жена Виктора Черкесова, который на тот момент был полпредом президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе.

Генеральный директор "Росбалта" Лариса Афонина сказала Би-би-си, что никаких средств из-за рубежа компания не получала. Юристы "Росбалта" уже обратились в минюст за разъяснениями, на каких основаниях это СМИ признали иностранным агентом. Афонина говорит, что "Росбалт" будет обжаловать включение в реестр, а пока выполнит требования минюста и продолжит свою работу.

Twitter помечает "Росбалт" как "государственное издание", связанное с российскими властями. В правилах соцсети уточняется, что такая маркировка появляется на учетных записях, которыми, по мнению соцсети, "управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и лица, тесно связанные с такими СМИ".

Наталья Черкесова в 1990-е годы возглавляла одну из самых известных петербургских газет "Час пик" и одноименный издательский дом. Сейчас она возглавляет совет директоров "Росбалта". Основной офис "Росбалта" - в Санкт-Петербурге, кроме того у агентства есть редакция в Москве.

Муж Натальи Черкесовой - Виктор Черкесов - в 1992-1998 годах возглавлял УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленолбласти, а когда Владимир Путин возглавил ФСБ, стал его заместителем.

Впоследствии Черкесов был руководителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Рособоронпоставки и депутатом Госдумы от КПРФ.

Черкесов считается опальным ветераном ФСБ. На посту главы ФСКН в октябре 2007 года он опубликовал в "Коммерсанте" статью "Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев".

Как писал "Коммерсант", текст был "обращен прямо против ФСБ, которой руководит Николай Патрушев", но одновременно был "манифестом, из которого следует, что именно силовики-"чекисты" спасли Россию от распада и исчезновения: страна, летевшая в пропасть, зацепилась за "чекистский крюк".

Путин, как писали СМИ, публикацией остался недоволен. В мае 2008 года он назначил Черкесова главой Рособоронпоставки, а в 2010 году отправил в отставку.

На данный момент в реестре СМИ-иностранных агентов минюста 88 пунктов. В него уже вошли такие издания как "Медуза", "Важные истории", "Кавказский узел", "Медиазона" и другие, а также ряд журналистов и общественных деятелей.