Зеленый свет для мигрантов. Жителей Польши призывают защищать от холода нелегалов, переходящих границу из Беларуси

39 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мигранты из Ирака на границе Польши вскоре после того, как они пересекли границу из Беларуси. На плакате написано "прошу убежища".

Польский юрист Камил Силлер начал кампанию с призывом к жителям приграничных районов Польши зажигать в своих домах зеленые лампы в знак того, что хозяева готовы приютить нелегальных мигрантов, пересекающих границу страны из соседней Беларуси. Тем временем в воскресенье в Варшаве состоялась массовая акция протеста в защиту прав мигрантов, а польская пограничная служба заявила, что только за один день на границе было зафиксировано более 500 попыток нелегально перейти границу.

По словам Силлера, который живет в пяти километрах от белорусской границы, после перехода на польскую территорию многие мигранты прячутся в лесу, пытаясь избежать поимки, при этом температура воздуха опускается ниже нуля. За последние недели около границы умерли по меньшей мере шесть мигрантов, причиной их смерти, скорее всего, было переохлаждение.

Силлер создал страницу в "Фейсбуке", где на английском, польском, французском, арабском и курдском языках содержится информация для беженцев о том, что в домах с зелеными лампами они могут рассчитывать на еду, простую медицинскую помощь и возможность согреться или зарядить мобильный телефон. "Мы не можем вам помочь спрятаться или содействовать вашему дальнейшему путешествию. Мы только поможем вам выжить - из соображений солидарности с нуждающимися", - сказано в сообщении.

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Пока нет данных том, много ли местных жителей последовали призыву Силлера, однако польская пресса пишет, что помогать мигрантам выражали готовность многие поляки.

Гибридная война?

В воскресенье в центре Варшавы состоялась очередная акция протеста в защиту мигрантов, в ходе которой несколько тысяч человек призвали власти прекратить преследование мигрантов. Они прошли по польской столице с такими лозунгами, как "Прекратите пытки на границе" и "Нелегальных людей нет".

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Воскресная акция в защиту мигрантов в Варшаве

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границы Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой, выросло в сотни раз. Страны Запада обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в гибридной войне, то есть намеренной организации потока беженцев, в основном из ближневосточных стран, чтобы отомстить за санкции и осуждение нарушений прав человека во время и после президентских выборов 2020 года.

В начале октября комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что мигрантов в Беларусь привозят государственные туристические компании, которые расселяют людей по специальным гостиницам. "Затем их доставляют к границе люди без знаков отличия на минивэнах также без опознавательных знаков", - сказала Йоханссон. В ответ власти Беларуси утверждают, что Европейский союз не способен справляться с проблемой нелегальной миграции и перкладывает вину на Минск.

Правозащитники и очевидцы говорят, что власти Польши прибегают к выталкиванию мигрантов обратно на территорию Беларуси, в результате чего повышается риск того, что люди могут замерзнуть. В четверг польский парламент принял закон, согласно которому такая практика признается законной, а власти могут игнорировать просьбы о предоставлении убежища в случае, если их направляют нелегальные мигранты.

Правозащитники настаивают, что по международным законам власти Польши обязаны помогать просителям убежища, даже если те проникли на территорию станы нелегально.

Более 500 нелегалов в день

Беларусь заявила, что с этой недели ужесточила правила въезда для граждан Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии. Они больше не могут - как раньше - получить визу прямо в аэропорту Минска. Теперь им нужно будет обращаться в консульства и посольства Беларуси в своих странах.

Однако в субботу польская пограничная служба сообщила в "Твиттере", что только в течение дня на границе с Беларусью были зафиксированы 524 попытки нелегально пересечь границу. По ее данным, задержаны пять нелегальных мигрантов, а также пятеро людей, которые им помогали: граждане Сирии, Грузии, Казахстана и Беларуси.

В интервью Gazeta Wyborcza Силлер раскритиковал жесткую политику правительства Польши в отношении мигрантов.

"Власти нашей страны принимают драконовские меры, которые скоро вступят в силу; выталкивание мигрантов станет законным. Они сознательно идут на это в расчете, что за этим последуют смерти, - говорит активист. - Мы, жители приграничных районов, видим человеческие страдания, для нас такие расчеты не приемлемы. Мы должны оставаться людьми".

При этом Силлер понимает, что дом с зеленым светом может привлечь внимание властей и привести к поимке нелегальных мигрантов пограничниками. "Это трудный вопрос. Действительно, кто-то может повесить на своем доме зеленую лампу в шутку, или даже чтобы специально их заманить и потом передать властям, которые отвезут их в леса на белорусско-польскую границу. Но это вопрос совести этих людей", - сказал Силлер.

В польских районах, прилегающих к белорусской границе, по-прежнему введено чрезвычайное положение. Из-за ужесточения режима в эти регионы запрещен доступ людей, не принадлежащих к числу местных жителей, в том числе журналистов и сотрудников правозащитных организаций. На границу были направлены более трех тысяч военнослужащих.