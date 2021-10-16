Virgin Galactic приотстает в космической гонке: компания отложила первый полет туристов

33 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самолет-носитель Virgin Galactic - VMS Eve

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла первый коммерческий полет туристов в космос с третьего на четвертый квартал следующего года, а второй пробный полет космического корабля - с этого года на следующее лето.

В пятницу, когда Virgin Galactic выпустила заявление о переносе полетов, акции компании рухнули на 20%.

Конкурент Брэнсона, основатель Amazon и американский миллиардер Джефф Безос, уже провел два пробных полета на корабле своей компании Blue Origin: в первый он в июле слетал сам с братом и двумя пассажирами, а во второй на этой неделе вместе с двумя астронавтами и вице-президентом Blue Origin отправился 90-летний актер Уильям Шетнер, который стал самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Правда, полеты компании Безоса (как и у Брэнсона) - суборбитальные, то есть корабль "выпрыгивает" в космос, но не делает витков вокруг Земли.

Зато главный подвижник частной космонавтики, Илон Маск в сентябре уже отправил в космос первый коммерческий рейс: три витка вокруг Земли на челноке Dragon оплатил миллиардер Джаред Исаакман, взяв с собой еще трех человек.

При этом Илон Маск со своей компанией Space X, в отличие от Брэнсона и Безоса, не делает упор на развитие именно космического туризма - для него это побочный продукт.

Ричард Брэнсон, как и Джефф Безос, сам слетал на своем корабле в первый суборбитальный полет с пассажирами - это было в июле. Но, исходя из пятничного заявления Virgin Galactic, этот полет останется последним на многие месяцы.

В заявлении Virgin Galactic говорится, что рутинная проверка выявила "возможное сокращение" пределов выносливости некоторых материалов, из которых изготовлены два летательных аппарата программы: самолет-носитель VMS Eve и космический челнок VSS Unity.

Virgin Galactic заверяет при этом, что с безопасностью корабля все в порядке - надо лишь уточнить, каким должен быть запас прочности.