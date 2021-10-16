В России - новый рекорд по числу заражений и смертей от коронавируса

29 минут назад

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS

В России в субботу зафиксировали новый рекорд по числу заражений и смертей от коронавируса за сутки за все время с начала пандемии. Максимумы обновляются уже третий день подряд.

За сутки в России зарегистрировали 33 208 случая заболевания Covid-19. Накануне был прирост в 32 196 новых случаев. В четверг 14 октября впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч человек.

Обновился также максимум смертей - за сутки умерло 1002 человека с коронавирусом. В пятнцу скончались 999 заболевших. В четверг 14 октября регистрировали 986 смертей - и это тоже было рекордное число.

Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве выявили 6 545 новых случаев заражения, в Петербурге - 3 088 случаев, в Подмосковье - 2 403 случая.

За сутки в столице госпитализировали 1 441 человека, на ИВЛ находятся 628 человек, говорится в сообщении столичного депздрава. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус. В Санкт-Петербурге умерли 67 пациентов с коронавирусом, на третьем месте Краснодарский край - там скончался 41 пациент с этим диагнозом.

За сутки в России выписали 21 883 переболевших коронавирусом.

Роспотребнадор накануне сократил максимальный срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

В Москве открыли точки бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в МФЦ и торговых центрах. Также в нескольких школах запустили обязательное экспресс-тестирование на коронавирус.

Родители учеников некоторых из этих учебных заведений пожаловались в СКР на новые меры, писала в пятницу "Медуза"*. Авторы обращения недовольны тем, что экспресс-тесты будут проводить учителя, согласие родителей на эту процедуру не требуется, при тестировании собираются применять средства фото- или видеофиксации, а не сдавших тест или не предъявивших отрицательный ПЦР-тест не допустят к занятиям.

Показатели заболеваемости и смертности от Covid-19 в России в октябре регулярно обновляют максимумы. Росстат насчитывает более чем в два раза больше смертей, связанных с коронавирусом, позже обобщая данные.

5 октября вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая работу оперативного штаба, говорила, что заболеваемость коронавирусом в начале октября оказалась в три раза выше, чем в этот же период годом ранее.

В большинстве регионов России в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в ближайшие дни будут введены новые ограничения - речь в первую очередь идет об обязательной вакцинации для некоторых профессиональных и социальных групп, а также о QR-кодах для посещения ресторанов, культурных мероприятий или органов власти.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в стране начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день, по неофициальным обобщенным данным, в стране вакцинировано всего 34,4% населения. Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.

Covid-19 стал более заразной и смертоносной болезнью из-за мутаций, с помощью которых вирус учится обходить имунную защиту. Однако защита вакцин от госпитализации и смерти по-прежнему остаётся высокой.

Этот вывод, согласно недавно вышедшему препринту статьи о "Спутник Лайт", касается и российской вакцины. Эффективность однокомпонентного препарата против против "дельта" штамма коронавируса оценили в 70% в течение трех месяцев после прививки. Исследование было проведено на основе полученных в Москве данных за июль этого года о 28 тысячах привитых "Спутником Лайт" в сравнении с группой из 5,6 млн непривитых россиян.