Иноагенты, "Северный поток-2" и выбросы CO2. О чем говорили посол России в Великобритании и ведущий Би-би-си

46 минут назад

Известный британский журналист, ведущий утренней воскресной политической программы Би-би-си Эндрю Марр взял интервью у посла России в Великобритании Андрея Келина.

Их разговор касался поставок российского газа в Европу, климатических изменений и обращения с журналистами Би-би-си в России.

Газ и "Северный поток-2"

Разговор с послом России Эндрю Марр начал с вопроса о том, не использует ли Россия свои газовые поставки в Европу в качестве рычага политического давления - поскольку объем российских поставок газа сократился почти на 20% по сравнению с уровнем до пандемии.

Келин ответил, что Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений, хотя и заметил, что поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в более крупных объемах.

Марр решил уточнить - если поставки газа с политикой не связаны, можно ли утверждать, что Россия в любом случае увеличит их объем, вне зависимости от поведения Германии?

"Настолько, насколько это возможно, - ответил посол. - Мы уже увеличили поставки через Украину на 10%, но больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, поэтому наращивать поставки просто физически опасно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Терминал "Северного потока-2" в Германии

Марр отметил, что его коллеги на Би-би-си не сумели найти информацию об этих 10%.

Андрей Келин повторил, что они действительно выросли, но что он, не являясь специалистом, не может сказать, что там точно происходит. Газ, по его словам, "перемещается не со скоростью света, идет по трубопроводу очень медленно" (средняя скорость природного газа в трубопроводах составляет порядка 108 км/ч), следовательно, его количество не может резко увеличиться сразу же после того, как Владимир Путин об этом заявил.

В заключение этой части разговора Андрей Келин подчеркнул, что "совершенно очевидно, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" облегчит решение этого вопроса".

Британия от поставок газа из России зависит мало, общая доля российского газа на ее рынке составляет порядка 3%. Однако она напрямую зависит от мировых цен на газ, рост которых, как это недавно случилось, негативно влияет и на бизнес, и на каждую отдельную семью.

Климат: цель есть, но торопиться не следует

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия, как и Китай, возглавляет список стран, ответственных за львиную долю выбросов СО2 в атмосферу. И так же, как и Китай, она пока не собирается торопиться с сокращениями

Вторым важным вопросом, поднятым в разговоре Эндрю Марра с Андреем Келиным, были климатические изменения.

"В ноябре в Глазго должен пройти большой климатический саммит. Президент Китая Си Цзиньпин, скорее всего, на него не приедет. Следует ли ожидать приезда президента Путина?" - поинтересовался Марр у российского посла.

Келин ответил уклончиво, сказав, что, насколько ему известно, решение об этом визите еще окончательно не принято, но в любом случае, Россия отправит на эту конференцию большую и представительную команду из 200 человек, среди которых будут и министры, и руководители крупных компаний, и все те, кто "заинтересован в этом вопросе и им занимается".

Россия, как и Китай, является одним из крупнейших в мире загрязнителей. По данным за 2020 год, выбросы Китая в атмосферу достигли 14,4 млрд метрических тонн, а России - 14,8 млрд метрических тонн.

Андрей Келин сказал, что Россия пока резких движений делать не собирается, несмотря на то, что "относится к этому вопросу очень серьезно". "Мы знаем, что нам надо работать в направлении достижения цели улучшения ситуации. Вам известно, что два дня назад президент объявил, что у нас теперь есть новая цель - добиться углеродной нейтральности к 2060 году, как и у Китая. Мы не слишком торопимся... Мы не считаем, что ставить искусственные цели, то есть не слишком хорошо просчитанные цели, может помочь в этой ситуации".

Иностранные агенты и нежелательные лица

Подпись к фото, Саре Рейнсфорд пришлось покинуть Россию

Недавно двое журналистов Би-би-си оказались в России в сложном положении. Эндрю Марр спросил посла России, может ли тот объяснить, почему журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров был объявлен иностранным агентом.

На это Андрей Келин ответил, что не знает, о ком идет речь, добавив, что "иностранный агент" означает только то, что "человек получает деньги из другой страны и занимается политической деятельностью".

Тогда Эндрю Марр поинтересовался, почему была выслана из России корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, которой сказали, что она представляет опасность для России, при этом не объяснив ни ей самой, ни Би-би-си, что именно имеется в виду.

Российский посол ответил, что это совсем не так, и что это решение было объяснено и британскому Форин-офису, "и другим". Это произошло потому, что, как сказал Келин: "С нашими журналистами тут [в Великобритании] очень плохо обращались, в том смысле, что их год назад выдворили из страны. Саре также было сказано, что как только корреспондент ТАСС получит британскую визу, она тоже сможет вернуться".

О том, что происходит в Беларуси, Андрей Келин говорить не стал, заметив, что в качестве посла России, а не Беларуси, не считает правильным вести эти разговоры.