Компаньон президента Венесуэлы Мадуро экстрадирован в США

12 минут назад

Подпись к фото, Колумбиец ливанского происхождения Алекс Сааб обвиняется в отмывании коррупционных доходов

Республика Кабо-Верде выдала Соединенным Штатам одного из ближайших соратников президента Венесуэла Николаса Мадуро. Мадуро в ответ отменил переговоры с оппозицией.

О выдаче специального посланника властей Венесуэлы, колумбийского бизнесмена Алекса Сааба объявили в субботу сначала власти Кабо-Верде, а затем и министерство юстиции США.

Соединенные штаты обвиняют Алекса Сааба в том, что он использовал банковские счета в США для отмывания денег, заработанных на фиксированном, государственном курсе венесуэльского боливара к доллару. Кроме того, США подозревают Сааба в организации коррупционной схемы, позволившей ему и Николасу Мадуро зарабатывать на государственной программе продовольственных субсидий.

В родной Колумбии Сааб тоже обвинен в отмывании денег и мошенничестве на внешнеторговых сделках с Венесуэлой.

Президент Колумбии Иван Дуке в твите по случаю выдачи Сааба назвал ее "триумфом в борьбе с наркоторговлей, отмыванием денег и коррупцией, которыми известна диктатура Николаса Мадуро".

Сам Сааб и власти Венесуэлы отвергают все обвинения и говорят, что американцы преследуют колумбийца по политическим мотивам.

Сааб был задержан в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет приземлился в этом островном государстве близ западного побережья Африки на дозаправку по пути из Ирана в Венесуэлу.

В сентябре власти Венесуэлы назначили Сааба членом делегации на переговорах с оппозицией, и теперь, в ответ на известия о его экстрадиции, объявили об отмене нового раунда переговоров, который должен был начаться в Мехико в это воскресенье.

Глава правительственной делегации, депутат от правящей Социалистической партии Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Каракас отказывается лететь на переговоры в знак протеста против "грубой агрессии" в отношении Алекса Сааба.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо осудил решение правительства отменить переговоры.

"Безответственно откладывая свое участие в переговорах в Мехико, они вновь уходят от необходимости срочно что-то сделать для страны, где доля живущих в крайней бедности достигла 76,6%", - написал Гуайдо в твиттере.

Венесуэла уже много лет находится под властью борцов с капитализмом в лице сначала президента Уго Чавеса, а затем его преемника Николаса Мадуро и оказалась в глубоком политическом и экономическом кризисе, в стране - острая нехватка продовольствия и медикаментов.

Помимо отказа от переговоров, власти Венесуэлы в ответ на экстрадицию Сааба отменили домашний арест для шестерых бывших менеджеров нефтеперерабатывающей компании Citgo и перевезли их в штаб-квартиру одной из спецслужб.