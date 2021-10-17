Компаньон президента Венесуэлы Мадуро экстрадирован в США
Республика Кабо-Верде выдала Соединенным Штатам одного из ближайших соратников президента Венесуэла Николаса Мадуро. Мадуро в ответ отменил переговоры с оппозицией.
О выдаче специального посланника властей Венесуэлы, колумбийского бизнесмена Алекса Сааба объявили в субботу сначала власти Кабо-Верде, а затем и министерство юстиции США.
Соединенные штаты обвиняют Алекса Сааба в том, что он использовал банковские счета в США для отмывания денег, заработанных на фиксированном, государственном курсе венесуэльского боливара к доллару. Кроме того, США подозревают Сааба в организации коррупционной схемы, позволившей ему и Николасу Мадуро зарабатывать на государственной программе продовольственных субсидий.
В родной Колумбии Сааб тоже обвинен в отмывании денег и мошенничестве на внешнеторговых сделках с Венесуэлой.
Президент Колумбии Иван Дуке в твите по случаю выдачи Сааба назвал ее "триумфом в борьбе с наркоторговлей, отмыванием денег и коррупцией, которыми известна диктатура Николаса Мадуро".
Сам Сааб и власти Венесуэлы отвергают все обвинения и говорят, что американцы преследуют колумбийца по политическим мотивам.
Сааб был задержан в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет приземлился в этом островном государстве близ западного побережья Африки на дозаправку по пути из Ирана в Венесуэлу.
В сентябре власти Венесуэлы назначили Сааба членом делегации на переговорах с оппозицией, и теперь, в ответ на известия о его экстрадиции, объявили об отмене нового раунда переговоров, который должен был начаться в Мехико в это воскресенье.
Глава правительственной делегации, депутат от правящей Социалистической партии Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Каракас отказывается лететь на переговоры в знак протеста против "грубой агрессии" в отношении Алекса Сааба.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо осудил решение правительства отменить переговоры.
"Безответственно откладывая свое участие в переговорах в Мехико, они вновь уходят от необходимости срочно что-то сделать для страны, где доля живущих в крайней бедности достигла 76,6%", - написал Гуайдо в твиттере.
Венесуэла уже много лет находится под властью борцов с капитализмом в лице сначала президента Уго Чавеса, а затем его преемника Николаса Мадуро и оказалась в глубоком политическом и экономическом кризисе, в стране - острая нехватка продовольствия и медикаментов.
Помимо отказа от переговоров, власти Венесуэлы в ответ на экстрадицию Сааба отменили домашний арест для шестерых бывших менеджеров нефтеперерабатывающей компании Citgo и перевезли их в штаб-квартиру одной из спецслужб.
Citgo - американское дочернее предприятие венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, а пятеро из шести арестованных менеджеров - натурализованные граждане США.
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