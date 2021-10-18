Дайджест: Россия выполнила контракты по “Спутнику V” на 5%; оппозиция в Венгрии избрала соперника Орбану

6 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Близ места убийства Дэвида Эмесса в городе Ли-он-Си скорбящие граждане на выходных зажгли свечи в память о своем депутате

Парень из хорошей семьи

Британская пресса, в том числе Би-би-си, разузнала, что 25-летний Али Харби Али, единственный официально подозреваемый в убийстве депутата Палаты общин Дэвида Эмесса - сын бывшего высокопоставленного чиновника из Сомали. Их семья переехала в Британию еще в конце 1990-х.

"Это такая приятная семья. Я шокирован тем, что Али арестовали за такое ужасное деяние", - сказал газета Daily Mail их сосед, житель района Кройдон на юге Лондона.

Отец Али, Харби Али Куллане, был советником премьер-министра Сомали и главой пресс-службы правительства.

По данным газеты Sunday Times, британским спецслужбам было знакомо имя Али Харби Али, но он не считался потенциальным террористом, а лишь числился в списке лиц, которых рекомендовали к участию в добровольной программе дерадикализации Prevent.

Запрет "Мужского государства"

Суд в российском Нижнем Новгороде рассмотрит ходатайство прокуратуры о признании экстремистским и запрете "Мужского государства" - организации, привлекавшей к себе внимание ксенофобскими и гомофобскими акциями.

ЕС обсудит "Восточное партнерство"

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудят, кроме прочего, политику в рамках "Восточного партнерства" - программы сотрудничества ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией, Азербайджаном и, до недавнего времени, Беларусью. 15 декабря пройдет саммит "Восточного партнерства". Представителей властей Беларуси, против которых ЕС ввел санкции за фальсификацию итогов прошлогодних выборов президента и подавление протестов, на саммите не будет.

Олимпийский огонь стартует из Греции в Китай

В Греции пройдет церемония зажжения олимпийского огня Зимних игр в Пекине. Накануне в Афинах были задержаны две активистки, представительницы Тибета и Гонконга, протестовавшие против пекинской Олимпиады. Их задержали не за протест сам по себе, а за то, что они устроили его на территории исторического памятника - Акрополя.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Петер Марки-Зай - верующий католик и отец семерых детей. Оппозиция решила, что именно он имеет больше всего шансов привести ее к победе над Виктором Орбаном и Фидесом

Венгерская оппозиция, объединившись, выбрала себе на праймериз лидера, беспартийного мэра одного из городов страны Петера Марки-Зая. 49-летний Марки-Зай в следующем году поведет оппозицию на выборы, на которых она надеется свергнуть премьер-министра Виктора Орбана и его партию Фидес.

Беларусь выслала посла Франции Николя де Лакоста. В воскресенье он покинул Минск.

Посол де Лакост прибыл в Беларусь еще в прошлом году, но так и не вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, которого Евросоюз не признает законно избранным президентом страны.

Республика Кабо-Верде выдала Соединенным Штатам Алекса Сааба - советника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро в ответ отменил новый раунд переговоров с оппозицией, который должен был начаться в понедельник в Мехико.

США обвиняют Сааба в том, что он использовал счета в американских банках для отмывания денег, которые он и Мадуро предположительно заработали на разнице официального и реального курса венесуэльского боливара к доллару, а также на программе государственной продовольственной помощи голодающим венесуэльцам.

Соседняя Колумбия обвиняет Сааба еще и в соучастии в наркоторговле.

Венесуэла, а также ее союзница Россия, демонстрируют возмущение и говорят, что Сааб, задержанный в Кабо-Верде по запросу США еще в прошлом году, имел дипломатический статус.

Российская команда Team Spirit победила в финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 и заработала около 18,2 миллиона долларов. Двое из пяти игроков команды - украинцы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые сторонники Навального довольно нетерпимы к другому мнению. Как впрочем, и многие другие россияне

New York Times: почему Нобель поссорил российских оппозиционеров

Американская газета New York Times рассказывает международной англоязычной аудитории, как российские оппозиционеры разругались в соцсетях из-за присуждения Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Московский корреспондент газеты напоминает, что многие сторонники сидящего в тюрьме Алексея Навального были возмущены, что премию получил не их кумир, а Муратов, который идет на некоторые компромиссы с властью, но зато сохраняет свою оппозиционную и либеральную газету.

"Этот момент ярко высветил одну из многих линий раскола между разнообразными критиками Кремля: какая линия поведения лучше подходит тем, кто желает перемен - принципиальное несгибаемое сопротивление или же попытки добиваться изменений к лучшему в рамках существующей системы?" - пишет NYT.

Бывший член руководства "Новой газеты", а ныне сотрудник Московского центра Карнеги Адрей Колесников сказал газете, что, на его взгляд, эта буря возмущения демонстрирует слабость лагеря сторонников Навального: многие из них зациклены на своем лидере и не склонны считаться с чужим мнением, что мешает объединению российской оппозиции.

"К сожалению, эта нетерпимость и агрессивность разделяет демократически ориентированных людей", - цитирует Колесникова New York Times.

AP - о разочаровании поверивших в "Спутник V"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия говорит, что производство "Спутника" в разных странах уже налажено, и все проблемы с поставками решены. На фото - ампулы с вакциной на заводе в Южной Корее

Агентство Ассошиэйтед Пресс перед минувшими выходными выпустило статью о проблемах с поставками российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Агентство пишет, что, по данным аналитической компании Airfinity, Россия заключила с 62 странами контракты на поставку примерно миллиарда доз "Спутника V", но в реальности пока отгрузила всего 48 млн - то есть, 4,8% того, что обещала.

Иран заказал 60 млн доз, получил пока всего 1,77 млн. Индии были обещаны 125 млн комплектов из двух доз, но пока там сделан всего 1 млн прививок "Спутником". Венесуэла еще в декабре заказала 10 млн доз, получила пока всего четыре миллиона. Турция в апреле объявила о контракте на 50 млн доз, а в августе - о том, что не может начать вакцинацию "Спутником", потому что не знает, когда к небольшому количеству полученных первых доз поступят вторые (а они у "Спутника" разные по составу).

Глава занимающегося продвижением "Спутника" Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил Ассошиэйтед Пресс, что в августе-сентябре было развернуто или увеличено производство вакцины на местах, в разных странах, и теперь проблемы с ее поставками полностью решены.

Но собеседники агентства считают, что задание поднять престиж России производители "Спутника V" и РФПИ уже провалили.

"Я думаю, в некоторых случаях, в Иране, Гватемале, Аргентине, возможно, в Мексике, репутация России стала, наверное, даже немножко хуже, чем была бы, если бы они ничего не делали или с самого начала давали более реалистичные обещания. Потому что люди разочарованы", - сказала агентству американский эксперт по организации здравоохранения, профессор Джуди Твигг.

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"Большинство из тех, кто уезжал, бросали животных. Повыпускали - и уехали. Предательство", - говорит 13-летняя Полина Кирильчук из украинского города Золотое.

Она помогает брошенным кошкам в этом городе, который оказался возле линии фронта на востоке Украины.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Полина Кирильчук из Золотого Луганской области спасает кошек