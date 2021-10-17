Экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко вернулся с МКС

12 минут назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября для съемок фильма "Вызов", одним из продюсеров которого стал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Экипаж попрощался с остающимися на Международной космической станции и закрыл люки на корабле вскоре после полуночи. "Союз МС-18" отстыковался от станции в 04.14 мск. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение.

После этого "Союз" разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы, раскрылся основной парашют, а в 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Покинуть спускаемый аппарат экипажу помогла специальная служба поисково-спасательного обеспечения.

Актриса рассказала, что ей было грустно возвращаться на Землю: "Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег [космонавт Новицкий] молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только".

Вместе с "киноэкипажем" с МКС после 12 дней полета вернулся "биоэкипаж" из мух-дрозофил, рассказал в воскресенье космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

"В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции - мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш "киноэкипаж", - цитирует Котова РИА Новости. На месте посадки ученые изучают, как мухи перенесли полет.

Снимать "Вызов"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Вызов" в космос: на МКС отправился первый киноэкипаж

Фильм "Вызов" - проект "Первого канала" и "Роскосмоса". Участников кинематографической экспедиции на МКС - 36-летнюю актрису Юлию Пересильд и 37-летнего режиссера Клима Шипенко - утвердили в мае 2021 года.

Сообщается, что Пересильд отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

В "Роскосмосе" подчеркивали, что профессиональная актриса будет сниматься в космосе впервые в истории кинематографа.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Эти съемки стали причиной недавнего конфликта в госкорпорации между ее гендиректором Дмитрием Рогозиным и руководителем пилотируемых программ космонавтом Сергеем Крикалевым.

Крикалев открыто критиковал решение о проведении съемок художественного фильма в российском сегменте МКС и в интервью СМИ подтверждал, что его сняли с должности из-за несогласия с решением руководства госкорпорации финансировать съемки. Затем, правда, Рогозин передумал увольнять Крикалева.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Сергей Крикалев - не единственный, кому не нравится идея снимать кино на МКС

Как говорил Би-би-си другой космонавт, Михаил Корниенко, "противников у этого проекта [съемок фильма на орбите] много, и я в том числе".

Почему космонавтам не нравится идея снимать фильм на МКС

Отношение к съемкам в космосе среди космонавтов и экспертов неоднозначное. Многие критикуют эти планы, кто-то не считает цели популяризации космоса стоящими таких затрат.

В марте 2021 года руководитель компании "Главкосмос" (дочернего предприятия "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов сказал, что съемки финансирует "Первый канал", поэтому проект "не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета". Он оговаривался при этом: часть работ будет все же профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Пресс-конференция продюсеров накануне полета: гендиректор Первого канала Константин Эрнст (справа) и гендиректор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин (слева) после заседания государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов

Космонавт Сергей Рязанский сказал Би-би-си, что считает фильм "неплохим пиарным проектом": "Какая-то идея в этом есть, но с другой стороны, я плохо представляю, как технически за такой короткий срок ребята успеют выполнить программу съемок".

"Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил космонавт Михаил Корниенко. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать. Выхлоп от этого проекта, который называется "Вызов", по моему убеждению, будет минимальным. Ну что они там наснимают за 10 дней?"