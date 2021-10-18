Нападение в норвежском Конгсберге: люди погибли от колющего оружия, а не от лука и стрел

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жители Конгсберга скорбят о погибших в результате нападения

Норвежская полиция в понедельник сообщила новые подробности о недавнем нападении в Конгсберге. По данным правоохранительных органов, злоумышленник, вероятно, убил всех жертв колющим оружием, а не застрелил из лука, как предполагалось ранее. Полиция также продолжает изучать мотивы нападения и не исключает, что подозреваемый страдает психическим заболеванием.

В результате нападения в прошлую среду пять человек погибли и трое получили ранения; еще несколько человек были ранены при помощи лука. В убийствах обвиняется 37-летний Эспен Андерсен Бротен. Он признает сам факт нападения, но не считает себя виновным.

В понедельник инспектор полиции Пер Томас Омхольт рассказал о ходе расследования, сообщает норвежский общественный вещатель NRK. По его словам, полиция опросила 140 человек, чтобы составить картину произошедшего, 60 из них были официально допрошены.

Теперь полиция может утверждать, что нападение началось в супермаркете Coop. Здесь злоумышленник выстрелил в полицейского, который находился в магазине в свое свободное время. Свидетели рассказывали NRK, что полицейский вышел из магазина со стрелой в спине, предупредив других об опасности. Первые полицейские прибыли на место происшествия спустя пять минут и увидели стрелка в том же магазине, но не смогли остановить его. Нападавший был задержан только через 35 минут после первого нападения. Полиция пока не комментирует, по какой причине это произошло.

Затем нападавший перешел в жилой район города Хиттегата, где было выпущено еще несколько стрел, в том числе по людям.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Так обвиняемый в убийстве выглядел на видео 2017 года

В какой-то момент он положил лук и стрелы, а затем продолжил перемещение по городу, заявил Омхольт. Помимо прочего, подозреваемый проник в несколько домов.

Полиция впервые подтвердила, что при нападении 37-летний обвиняемый использовал два колюще-режущих предмета. О том, какое именно оружие он применял, не уточняется; полицейские также не говорят, были ли эти предметы куплены легально.

Из сказанного на брифинге следует, что в районе Хиттегата нападавший убил пять человек именно колющим оружием - как в частных домах, так и в общественных местах. "Пока все указывает на то, что эти жертвы случайны", - заявил Омхольт. По данным полиции, с помощью лука и стрел обвиняемый ранил 10 человек.

Радикализация или болезнь?

На прошлой неделе полиция заявила, что нападение, в результате которого погибли пять человек, было террористическим актом. Тогда же стало известно, что некоторое время назад этот человек принял ислам и попадал в поле зрения правоохранителей в связи с тем, что у него были выявлены признаки радикализации. Мотивы нападения по-прежнему не известны.

Однако в понедельник Омхольт подчеркнул, что подозреваемый направлен на психиатрическую экспертизу, сейчас он содержится именно в больнице закрытого типа для людей с психическими заболеваниями. "Что касается мотива, то главной версией остается болезнь. Если говорить о принятии ислама, то эта версия слабеет", - цитирует Омхольта агентство Франс-пресс.

По словам адвоката подозреваемого Фредрика Ньюмана, стрелявший - наполовину норвежец, наполовину датчанин, у него гражданство Дании.

Этот человек жил в Конгсберге несколько лет. NRK ранее сообщал, что в прошлом году суд на полгода запретил Бротену приближаться к двум членам его семьи.