Пять дней без воды в пустыне. Спасение двух человек в Австралии назвали настоящим чудом

46 минут назад

Автор фото, NT Police Подпись к фото, Оба путешественника были сильно измождены и обезвожены, а их ноги были истерты до крови

Двое молодых людей смогли выжить без воды и пищи после того, как заблудились в изнуряюще жаркой и засушливой безлюдной местности на севере Австралии. Их неожиданное спасение спустя пять дней после исчезновения в местной печати называют настоящим чудом.

Поиски 21-летнего Шона Эмитжа и 14-летнего Патрика Махеша начались в прошлый вторник, после того как они не вернулись в Хермансбург - общину аборигенов, расположенную в 120 километрах от Алис-Спрингс - третьего по счету крупнейшего города Северной территории Австралии.

По сообщению полиции, молодые люди отправились провести уикенд вдвоем в пустыне. Им удалось проехать около четырех часов по безлюдной местности, после чего их голубой Nissan Navara накрепко застрял в грязи на проселочной дороге.

Шон и Патрик провели ночь в машине и на следующий день решили отправиться на поиски воды.

Как выяснилось позже, молодые люди прошли около пяти километров в направлении близлежащего холма, ошибочно полагая, что за ним проходит автомагистраль, соединяющая северную и южную часть региона - по сути единственная крупная дорога в этой части страны.

Поняв, что двигались в неверном направлении, товарищи провели ночь на холме, где им повезло обнаружить источник воды.

В последний раз путешественники пили воду во вторник.

Поиски продолжались несколько дней. Пропавших юношей искали с помощью вертолета, на земле спасателям помогали следопыты из числа местных аборигенов.

Из-за экстремально высоких температур в этом регионе (в весенний период в Северной территории Австралии столбик термометра поднимается до 40 градусов по Цельсию), многие опасались худшего.

Однако в понедельник сотрудники местного отделения полиции сообщили, что оба скитальца были найдены по отдельности, хоть и сильно изможденными, но живыми и в целом невредимыми.

Полицейские назвали их спасение настоящим чудом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Двое молодых людей скитались почти неделю в пустыне Северной территории Австралии

Патрика Махеша обнаружили в пятницу вечером в зарослях кустарника, где он пытался укрыться от испепеляющего зноя. По какой причине молодые люди разделились, неизвестно.

Подросток в одиночку прошел по пустыне около 35 километров, он страдал от обезвоживания, а его ноги были стерты в кровь. В какой-то момент он наткнулся на ограждение, вдоль которого и шел в южном направлении на протяжении двух дней.

"Лишь благодаря чуду его заметили обитатели местной общины, которые помогли ему воссоединиться с семьей и близкими", - говорит глава местной полиции Кирстен Энгельс.

После оказания ему первой помощи Патрик указал спасателям направление, где следует искать его товарища.

Шона Эмитжа нашли только сутки спустя. В полиции заявили, что сейчас он проходит медицинский осмотр, но выглядит вполне здоровым. Спасатели до сих пор недоумевают, как оба молодых человека смогли выжить в подобных условиях. "Им чрезвычайно повезло остаться в живых, - говорит Энгельс. - Мы все знаем, какие там суровые условия".

Власти рекомендуют путешественникам, застрявшим посреди пустыни, оставаться вблизи от своей машины: автомобиль может служить каким-никаким укрытием, кроме того, крупный объект значительно проще обнаружить во время поисков с воздуха.