Стороннику Мальцева дали шесть лет строгого режима. В суде он был в инвалидной коляске

час назад

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Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к шести годам колонии строгого режима Сергея Рыжова - сторонника запрещенного в России движения "Артподготовка". Его обвинили в подготовке теракта, прокурор требовал для него 10,5 лет колонии. В СИЗО Рыжов получил перелом шейки бедра, в зале суда он был в инвалидной коляске.

Движение "Артподготовка" признано в России террористическим и экстремистским.

Четыре года назад основатель движения - оппозиционный видеоблогер Вячеслав Мальцев - анонсировал в России "революцию" и объявил, что 5 ноября 2017 года состоится "референдум" о смене власти в стране. Сам он на тот момент уже находился за границей.

Власти отнеслись к заявлению Мальцева со всей серьезностью - по всей России начали задерживать и возбуждать уголовные дела против его сторонников. Одних обвиняли в хулиганстве, других - в незаконном хранении оружия, а наиболее активных - в участии в террористическом сообществе.

В итоге "революции" не случилось, но сторонников "Артподготовки" продолжают преследовать и сажать за решетку.

Житель Саратова Сергей Рыжов - один из тех, кто попал под уголовное преследование из-за связей с Мальцевым. Сотрудники ФСБ задержали его 3 ноября 2017 года - за два дня до объявленной "революции". При обыске в квартире его знакомого, где он временно проживал, нашли пистолет, тротиловую шашку и бутылки с горючим.

Адвокат Рыжова Светлана Сидоркина рассказывала правозащитному проекту "ОВД-Инфо" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), что сотрудники ФСБ ворвались в квартиру, накинули Рыжову и его знакомому одеяла на голову, и якобы тогда в квартире появилось оружие.

Сидоркина подтверждает, что на пистолете нашли биологические следы обвиняемого, но отмечает, что Рыжов - пацифист и стрелять не умеет.

Так или иначе, но к хозяину квартиры у силовиков претензии не возникли. Рыжову же вменили незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также подготовку взрывов 4-5 ноября 2017 года в центре Саратова.

Знакомый Рыжова, член регионального совета саратовского "Яблока" Илья Козляков, считает, что его "подставили": по его словам, активист интересовался только легальными формами политической борьбы, посещал согласованные митинги, участвовал в выборах в качестве наблюдателя, члена комиссии и кандидата.

"Рыжов хотел поменять политическую систему в стране, но это были, скорее, романтические мысли. Не думаю, что у них планировалось что-то серьезнее, чем просто выйти пятого [ноября] на какую-нибудь площадь и потребовать отставки властей. Возможно, пробыть на этом месте не один день, может быть поставить палатки и ждать выполнения своих требований, но никакого силового переворота", - рассказывал Козляков.

Почти четыре года до вынесения приговора Рыжов провел в СИЗО - сначала в московском "Лефортово", а затем в Самаре.

В ноябре 2019 года он получил перелом шейки бедра (с его слов, во время занятий спортом), операцию ему сделали только в мае этого года. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вячеслав Мальцев покинул Россию летом 2017 года

ФСБ неоднократно заявляла, что движение Мальцева было создано для дестабилизации ситуации в стране и "организации в России революции". Накануне и после намеченных организацией протестных акций 5 ноября 2017 года в разных городах России прошли аресты участников движения.

В отношении лидера движения было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Мальцев покинул Россию летом 2017 года, а в ноябре 2018 года сообщил, что получил политическое убежище во Франции.