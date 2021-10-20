Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за роста Covid-19

час назад

Автор фото, Yevgeny Paulin/TASS

Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В среду в России в очередной раз была зафиксирована рекордная суточная смертность. Власти Москвы тем временем обсуждают введение краткосрочного локдауна, пишут СМИ.

На совещании с членами правительства России Путин сказал, что сейчас нужно "сбить пик новой волны эпидемии", поэтому он "безусловно" поддерживает предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно.

Что предложили Путину

С предложением ввести в России нерабочие дни именно в эти даты накануне выступила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. В среду она повторила свои аргументы на совещании с Путиным.

Помимо нерабочей недели по всей стране Голикова предлагает в регионах с наиболее сложной ситуацией ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, а также выступает за более широкое введение QR-кодов и режима самоизоляции для невакцинированных граждан. Также вице-премьер призвала россиян воздержаться от поездок по стране, поскольку в отдельных регионах могут быть переполнены ковидные больницы.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство подготовило меры для поддержки бизнеса в условиях нерабочих дней. Одна из них - запустить выплаты в объеме 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на одного занятого в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса. Выплаты будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря.

Кроме того, власти возобновят программу кредитной поддержки, которая действовала до июля. Речь идет о том, что бизнес сможет получить деньги на уплату аренды и налогов по формуле "1 МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев" по льготной ставке в 3% годовых. "Должно хватить на уплату налогов и всех других платежей", - считает Белоусов.

Но при этом власти ставят такое же условие, как и раньше: 90% работников должно сохраняться. Если работодатель пойдет на увольнения, то ему придется возвращать кредит по ставке 10%.

Путин с предложениями правительства согласился и объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Властям регионов, где ситуация наиболее тяжелая, он вслед за Голиковой предложил начать нерабочую неделю уже с этой субботы - и при необходимости продлить после 7 ноября: "Берите эту ответственность на себя".

"У нас не должно быть такого, что мы в некоторых европейских странах наблюдаем... Когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов - и суток иногда", - заявил Путин.

При этом он констатировал, что уровень вакцинации в стране остается крайне невысоким и выразил недоумение из-за того, что россияне не хотят прививаться - даже его друзья.

Резкий рост заболеваемости

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

В среду число новых случаев заражения Covid-19 в России составило 34 073 (на 333 больше, чем накануне), сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Очередной максимум с начала пандемии - 34 325 новых случаев Covid-19 - был зарегистрирован в стране в понедельник, 18 октября.

Смертность от ковида в среду снова обновила рекорд - за сутки умерли 1 028 человек, заразившихся коронавирусом. Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании. Больше 1 тысячи смертей за сутки впервые за пандемию фиксировалась в минувшую субботу.

Регионы один за другим вводят ограничения, связанные с обязательной вакцинацией и QR-кодами, однако ни один регион еще не объявил локдаун или нерабочие дни.

Что будет в Москве

Накануне журнал Forbes сообщил, что власти Москвы могут ввести краткосрочный локдаун на время нерабочих дней. Как рассказали источники издания, с 30 октября по 7 ноября, возможно, будет ограничен доступ в торговые центры, рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники.

Ограничения коснутся всех, даже привитых и переболевших граждан, QR-коды действовать не будут, утверждают собеседники "Форбса" на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в московской мэрии.

Кроме того, мэрия Москвы потребовала доступ к камерам видеонаблюдения в торговых центрах, чтобы контролировать соблюдение масочного режима, пишет "Коммерсант". Об этом изданию рассказал источник, присутствовавший на совещании в столичном департаменте торговли и услуг.

Получив доступ к камерам на входах, мэрия сможет отслеживать площадки, допускающие людей без масок, и "работа таких ТЦ будет остановлена", сказал изданию президент "Союза торговых центров" Булат Шакиров.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ковидных ограничениях, не дожидаясь совещания правительства с Путиным. В частности, вводится домашний режим для не сделавших прививку от Covid-19 москвичей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями (за нарушения этой рекомендации никакой ответственности не предусмотрено, и транспортные карты пенсионеров блокироваться не будут).

Кроме того, повышаются требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг, а также к работодателям - о переводе на удаленную работу невакцинированных сотрудников (теперь нужно перевести 80%, а не 60%, как было летом этого года).

В Москве за последние сутки выявлено 5 847 заболевших Covid-19 (накануне было 5 700), скончалось 76 человек. Суточная смертность оказалась максимальной с 4 августа.

Нерабочий месяц

Впервые нерабочие дни с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом были объявлены в России 30 марта 2020 года и действовали по 11 мая. В Москве указом мэра нерабочие дни вводились также с 15 по 19 июня 2021 года.

На крупные издержки из-за нерабочих дней жаловались представители бизнеса. Отмену нерабочих дней из-за "всероссийского стона бизнеса" в 2020 году лоббировали министерство промышленности и торговли России и экономический блок правительства, говорил Би-би-си источник в руководстве одного из регионов.