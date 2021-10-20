Талибы на переговорах в Москве - цитаты и фотографии
Делегация запрещенного в России и других странах террористического движения "Талибан" провела в Москве консультации с руководством российского МИДа при участии представителей других стран региона. Это первый визит талибов в российскую столицу после захвата ими власти в Афганистане.
В Кремле объясняют контакты с талибами желанием понять ситуацию в Афганистане и их дальнейшие намерения. По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, хотя "Талибан" не признан Россией и мировыми государствами, "де-факто талибы являются руководством страны Афганистан".
Принимали делегацию талибов в "Президент-отеле" в центре Москвы.
Россию на переговорах представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Представителей талибов он назвал "уважаемой делегацией".
Это первый визит талибов в Москву после марта. Летом "Талибан" захватил власть в Афганистане, чей президент вынужден был сбежать.
Ни Россия, ни другие страны пока не признают новые власти.
"Мы призываем движение талибов - и об этом говорили с уважаемой делегацией - строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей, стран Центральной Азии - наших друзей и союзников", - сказал Лавров в начале встречи.
На встрече "московского формата" по Афганистану поднимался вопрос международного признания талибов, сообщил бывший посол России в Кабуле, ныне директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Безусловно поднимался, как же без него! Но все, по крайней мере министр иностранных дел наш тоже это обозначил: безусловно, этот момент когда-то наступит, - цитирует его Интерфакс. - Но он наступит, когда, и это было сказано афганской делегации, когда она начнет выполнять большую часть ожиданий для международного сообщества".
Представитель афганской делегации - исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки - заявил, что "Талибан" выполнил все условия, чтобы международное сообщество признало его законной властью Афганистана.
"Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство", - сказал Амир Хан Муттаки.
"Первый раз за последние 45 лет, когда Афганистан защищен от угроз. И мы привержены обязательству не допустить того, чтобы территория Афганистана использовалась для того, чтобы угрожать безопасности других стран", - добавил он (цитаты по РИА Новости).
По правую руку от Муттаки сидел исполняющий обязанности министра информации и культуры в правительстве талибов Хайрулла Хайрхва.
Участники заседания "московского формата" выступят с призывом к ООН о необходимости организации донорской конференции, сообщил Кабулов. "Мы должны оказывать помощь афганскому народу, предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой", - сказал он журналистам.
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