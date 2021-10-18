Суд запретил "Мужское государство", признав его экстремистским

35 минут назад

Автор фото, Yuri Mashkov/Tass

Нижегородский областной суд признал интернет-движение "Мужское государство" экстремистской организацией и постановил запретить его деятельность на территории России. Это сообщество объединяет тех, кто разделает в том числе женоненавистнические и гомофобные взгляды.

В начале октября прокуратура Нижегородской области подала в суд иск, в котором потребовала запретить деятельность объединения.

В частности, прокуратура потребовала запретить три канала в телеграме: канал основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова (его ранее уже заблокировал Telegram), канал самого объединения, а также сайд-проект "Бутылка", пишет "Медиазона" (признана минюстом иностранным агентом).

В иске также перечислены шесть пабликов во "ВКонтакте", которые представляют из себя региональные группы "Мужского государства", полагает издание.

"Мужское государство" появилось в 2016 году и сначало объединяло несколько пабликов в социальной сети "ВКонтакте". Участники объединения считают себя защитниками традиционных ценностей, а свою идеологию описывают как "национал-патриархат".

Активисты сообщества разделяют гомофобные и женоненавистнические взгляды. Активисты "Мужского государства" неоднократно устраивали в социальных сетях кампании против феминисток и ЛГБТ-активистов.

В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил создателя "Мужского государства" Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно по делу об экстремизме (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса).

Следователи тогда пришли к выводу, что Позняков создал группу во "Вконтакте", в которой "осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам".

Поздняков тогда признал свою вину в полном объеме. Вскоре после приговора стало известно, что он уехал из России.

В марте 2019 года суд отменил наказание Позднякову с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм.