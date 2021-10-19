"Умрешь там, куда тебя выдали". Как в Казани похитили сбежавших от мужей дагестанок

Амалия Затари

Би-би-си

14 минут назад

Автор фото, EyeEm

Из кризисного центра "Мамин дом" в Казани накануне похитили двух девушек, приехавших из Дагестана, где их выдали замуж против их воли. В центр они приехали в ночь на понедельник, но уже днем стало известно, что об их местонахождении узнали родственники. Вечером в тот же день девушек увезли из кризисного центра люди в форме. В МВД по Татарстану говорят, что сотрудники полиции к этому не причастны.

21-летние Фатима и Айшат дружат с детства, сначала они жили с родителями, а потом их насильно - по их словам - выдали замуж и передали в дома к мужьям. Первый раз они обратились за помощью еще год назад - тогда они связались с правозащитницей Светланой Анохиной, отстаивающей права женщин в Дагестане, и попросили их эвакуировать.

Эвакуация

"Мне не хотелось браться за это дело, оно мне представлялось очень тяжелым в том плане, что девочки слишком несамостоятельные, их растили сначала в доме родителей, потом их передали в дом к мужу. Мне казалось, что будет очень сложно вырывать их из привычной обстановки, помещать их куда-то, где им придется жить самостоятельно, работать. Я надеялась, что они под настроение решили убежать, что, может, это просто каприз", - рассказала Би-би-си Анохина.

По ее словам, у одной из девушек не было телефона, связь была только с одной их. К тому же девушки жили в разных местах: Фатима - в Хасавюрте, а Айшат - в горном силе Кикуни. "И ее папа - довольно известный исламский проповедник. То есть мы понимали, что их будут искать", - добавила Анохина.

Сложность их эвакуации заключалась еще и в том, что девушек нужно было вывозить вместе - если бы заметили исчезновение одной, то за второй сразу бы усилили надзор, объяснила ситуацию правозащитница.

Но после первого обращения год назад девушки обращались к Анохиной еще четыре раза, последний раз - в сентябре. "На четвертый раз я сдалась и решила, что раз молодые девочки так настойчиво просят их вывезти, значит им действительно нужна помощь", - рассказала Анохина.

16 октября, в субботу, девушки выехали на такси из Хасавюрта в Волгоград. Их сопровождал волонтер "Марем" - основанный Анохиной правозащитный проект, который помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия на Северном Кавказе. В Волгограде девушек встретил другой волонтер. Правозащитники также сняли девушкам квартиру в городе, в которой те переночевали.

"Два года в браке и ужасе"

17 октября девушки в сопровождении волонтера выехали в Казань. Ранним утром 18 октября они приехали в казанский кризисный центр "Мамин дом" - убежище для мам с детьми, сбежавшими от домашнего насилия или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С девушками также был двухлетний ребенок одной из них, рассказала Би-би-си руководитель фонда "Благия дела" Алия Байназарова. "Они утром пришли к нам подписывать заявления, договор, индивидуальный план развития. Они были счастливы, что у них появился шанс. Мы проговорили, что поможем оформить ребенка в садик, прикрепить к поликлинике, что предоставим работу. Мы сейчас открываем швейную мастерскую, чтобы мамы могли в дальнейшем сами себя обеспечивать. Одна из девочек в детстве шила, и ей это нравилось", - рассказала Байназарова.

В своем заявлении (есть у Би-би-си) одна из девушек написала: "Меня выдали замуж не по своей воле, в 17 лет. Никогда не хотела семейную жизнь в таком возрасте. Физического насилия не было, но морально уже не могу. Когда я сказала, что не могу быть с ним и хочу вернуться домой, мне сказали: умрешь там, куда тебя выдали".

Образования у девушки нет, "потому что нигде не училась", говорится в заявлении. "Мое мнение не имеет значения - так было с родителями, и с мужем то же самое. Не хочу для своей дочки такой же жизни", - написала девушка.

"Меня выдали [замуж] в 18 лет, два года в браке и ужасе, у меня не было выбора, - написала в своем заявлении ее подруга. - После замужества не было работы и учебы. Муж постоянно недоволен чем-то - от этого и ссоры каждый день. К родителям пускал редко - говорил, что имеет право вообще не пускать. Был выкидыш из-за нагрузок и постоянных нервов. После этого решила, что лучше уйти".

По словам Анохиной, муж одной из девушек старше ее на шесть лет, о муже второй ничего не известно. "Одна присылала фотки с синяками, вторая жаловалась на то, что ее просто за человека не считают", - рассказала правозащитница.

"Девушки говорили, что у них не было свободы передвижения, не давали учиться, не давали работать, они только и делали, что обслуживали своих мужей, было сексуальное насилие против их воли. Они обратились к отцам с просьбой о разводе, но им был дан ответ, что умрешь там, куда тебя выдали", - рассказала Байназарова.

Похищение

Вечером в понедельник стало известно, что родственники девушек узнали, где они находятся. По словам Анохиной, ей позвонил водитель такси, который вез девушек из Дагестана, и сказал, что с ним связались из полиции Хасавюрта и спросили, кто заказывал машину. Анохина сказала, чтобы он дал звонившим ее номер.

"Но я дала номер своего WhatsApp, турецкий", - пояснила правозащитница. В прошлом году Анохиной пришлось временно уехать в Турцию из-за поступавших в ее адрес угроз. "Поэтому менты возможно решили, что девушек вербуют в Турции, чтобы потом отправить их в Сирию", - предположила она.

"После этого мне позвонил мент из РОВД Хасавюрта, - продолжила Анохина. - Я ему сказала, что девушки не пропали, а ушли из дома по собственному желанию, прислала ему видео, где девушки просят не объявлять их в федеральный розыск, прислала их заявление".

По словам правозащитницы, ей несколько раз звонили из полиции, а также звонил отец Айшат. Во время разговора тот признал, что действительно не давал дочери развестись и что был неправ. И добавил, что развод якобы уже оформлен, рассказала Анохина.

Кроме того, по ее словам, сотрудники полиции приходили домой к дочери самой Анохиной: "Мысль про вербовку в Сирию проскользнула именно в разговоре с моей дочерью. Это предлог, которым очень часто пользуются родители, пытаясь помешать своим дочерям сбежать. Они иногда так их и запугивают - что будем говорить, что ты собралась в Сирию, и тебя будет искать центр "Э".

Вечером в понедельник девушки находились в кризисном центре одни. "У нас сейчас кризисный центр не полностью запущен. В 22:00 к ним должна была прийти администратор, но не успела. В 19:00 девушки перестали выходить на связь, а потом прислали смс: нас нашли, менты нас забрали", - рассказала Байназарова.

По ее словам, через несколько часов девушки прислали сотрудникам кризисного центра видео, в котором на камеру заявили, что они решили все вопросы и в помощи больше не нуждаются.

На заднем фоне квартиры, в которой девушки находились на видео, было видно большое количество мужской обуви, обратила внимание Байназарова.

Автор фото, Getty Images

"Никто их не держит"

19 октября РБК связался с отцом Фатимы, который заявил, что обе девушки находятся дома в Махачкале. По его словам, Анохина "закрутила девочкам голову и увезла".

По утверждению мужчины, оказавшись в Казани, девушки поняли, что их обманули, и решили вернуться домой. Он также заявил, что сотрудники полиции к этому не причастны.

"Ни один человек к ним не заходил, они сами такси вызвали и уехали. Они поняли, что их обманули", - настаивает он.

Отец Фатимы добавил, что девушек не принуждают оставаться в браке: "Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит".

Ранее в пресс-службе МВД по Татарстану РБК заявили, что полиция начала проверку после сообщений о похищении девушек. В ведомстве также заявили, что "проверили все отделы полиции, но никто этого не делал". "Сами понимаете, форму кто угодно может надеть", - говорилось в комментарии (позже РБК удалил этот комментарий).