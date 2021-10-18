Информатор, передавший Gulagu.net записи пыток в колониях, просит убежища во Франции

21 минуту назад

Подпись к фото, Сергей Савельев около депортационного центра в Париже

Информатор правозащитного проекта Gulagu.net Сергей Савельев, передавший архив видеозаписей с пытками в российских колониях, попросит политического убежища во Франции. Как передают корреспонденты Би-би-си, в понедельник вечером Савельева выпустили из депортационного центра в Париже, и теперь он может официально обратиться к властям страны с просьбой о предоставлении убежища.

В начале октября Gulagu.net опубликовал несколько видео, на которых изображены пытки и сексуальное насилие над заключенными.

Руководитель проекта Владимир Осечкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" говорил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов, которые якобы подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

После этого Следственный комитет России (СКР) заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждено уже семь уголовных дел - по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия.

Осечкин писал два дня назад в своем телеграм-канале, что человек, передавший записи - "молодой белорус, прошедший сам через пытки", "пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты пять лет" в областной туберкулезной больнице в Саратове - той самой, видео из которой стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Заблокированный сайт

По словам Осечкина, Савельев прибыл во Францию 16 октября, а до этого находился в одной из стран Северной Африки.

В понедельник власти Франции разрешили ему покинуть депортационный центр в Париже. Это означает, что теперь он может официально просить об убежище и власти страны не намерены высылать его.

"Я сегодня уже ничего не ждал. Это неожиданно очень", - сказал Савельев корреспонденту Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Гигантский пыточный механизм”: что происходит после публикации архива с видео пыток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что если опубликованные видео, запечатлевшие жестокие пытки, подтвердятся, то потребуется серьезное разбирательство.

Начальник тюремной туберкулезной больницы в Саратовской области Павел Гаценко и несколько сотрудников областного управления ФСИН были уволены "по отрицательным мотивам", а главу управления Алексея Федотова решили отправить в отставку "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности", сообщал СКР.

Заявление о пытках, а также видео с избиением в колонии №4 в другом регионе - в Белгородской области, где также завели дело о превышении должностных полномочий, Осечкин публиковал на сайте своего проекта 25 августа.

По версии Gulagu.net, видео было снято в 2015-2016 годах, а пострадавшего в это время привели из штрафного изолятора.

Проект Gulagu.net прекратил работу на территории России в мая этого года. 30 июля Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Gulagu.net для российских пользователей. Как говорил Осечкин, блокировки ресурса несколько лет добивалась ФСИН.