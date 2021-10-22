Не экспертиза, а мнение. Что говорится в заключении, которое легло в основу дела ректора "Шанинки"

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

В начале августа этого года было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денег, выделенных Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке") на два контракта в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Фигурантами дела стали экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ее бывшие коллеги по министерству Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова и ректор университета Сергей Зуев. Его отправили под домашний арест, а остальных фигурантов -в СИЗО.

Как появилось дело против Раковой и "Шанинки"?

Согласно версии следствия, Ракова пролоббировала выделение "Шанинке" бюджетных средств через "Фонд новых форм развития образования", который сама же и возглавляла в 2019 году (фонд входит в структуры минпросвещения). Российские информационные агентства, сообщая новости об уголовном деле на Ракову, писали, что дело было заведено из-за того, что некая экспертиза выявила "фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям".

Фонд новых форм развития образования является потерпевшей стороной, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си. Об этом же писал и Forbes.

Глава фонда Юлия Пономарева 3 августа написала заявление в МВД с просьбой проверить контракты с "Шанинкой", следует из материалов дела. Через четыре дня, 7 августа, было возбуждено уголовное дело.

По данным Forbes, еще за месяц до обращения главы фонда в правоохранительные органы МВД самостоятельно заказало проверку контрактов "Шанинки" у экспертов Российской академии образования (РАО). Следователи показали Пономаревой выводы экспертов, и она с ними согласилась, пишет Forbes.

В постановлении о возбуждении дела (есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что "Шанинка" якобы заключила с фондом два договора, "не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме".

Дело в отношении Сергея Зуева и Марины Раковой возникло после того, как министром просвещения стал Сергей Кравцов, рассказал источник, осведомленный о деталях расследования, но не уполномоченный давать комментарии прессе. Именно после прихода Кравцова на должность министра просвещения в 2020 году информация о ранее заключенных контрактах с "Шанинкой" была передана в правоохранительные органы, говорит источник.

Сами контракты с "Шанинкой" были заключены в то время, когда министром просвещения была Ольга Васильева. Расторгнуты же они были уже при Сергее Кравцове.

До прихода в министерство просвещения Кравцов долгое время возглавлял Рособрнадзор. Именно по инициативе этого ведомства "Шанинка" в 2018 году на некоторое время лишилась государственной аккредитации. В 2016-2018 ведомство Кравцова лишило аккредитации и лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге. Тогда Рособрнадзор подвергся критике со стороны академического сообщества, с которой Сергей Кравцов публично не согласился и посоветовал университетам оспаривать решения его ведомства в суде.

"Шанинка" и Европейский университет - ведущие гуманитарные негосударственные университеты, которые строят свою работу на практиках западной академии и сотрудничестве с европейскими вузами.

"Претензии Рособрнадзора к частным вузам часто носили бумажный характер, а, например, научно-исследовательская работа и международная активность не учитывались", - писала в 2018 году газета "Ведомости". Она же связывала деятельность Рособрнадзора с интересами ФСБ, которая была недовольна независимостью частных вузов и их контактами с западными организациями.

Не экспертиза, а мнение

Русская служба Би-би-си ознакомилась с текстом экспертного заключения, которое заказало МВД и которое могло стать поводом для уголовного дела. Несмотря на то, что в новостях этот документ был назван экспертизой, он таковой не является, рассказали Би-би-си адвокаты фигурантов дела.

"С точки зрения УПК - это не экспертиза, поскольку экспертиза назначается постановлением следователя или суда. И эксперт, проводящий исследование, предупреждается об уголовной ответственности. В данной ситуации этого сделано не было", - говорит адвокат Константин Злобин, защищающий Евгения Зака.

Сам документ называется "справка исследования документов". Пока официальной экспертизы в уголовном деле нет, и люди, которые составляли этот документ, не являются экспертами по уголовному делу, а являются экспертами "у себя в организации", подтверждает адвокат Сергея Зуева Сергей Севрук.

Автор фото, Tverskoy court/TASS

Авторами исследования стали три эксперта "Центра экспертизы в образовании", который входит в структуру Российской академии образования. Издание "Медуза", признанное в России СМИ-иностранным агентом, утверждало, что у Марины Раковой во времена работы в минпросвещения мог быть конфликт с нынешней главой этой академии Ольгой Васильевой.

Кроме того, в документе не указано, по чьему поручению было проведено экспертное исследование. "Эту "экспертизу" можно оценивать или как заключение специалиста или мнение трех сотрудников, которые посчитали возможным для себя взяться за проведение этого исследования", - говорит адвокат Константин Злобин. Адвокаты полагают, что это заключение экспертов могло быть поводом или подручным документом в процессе возбуждения дела.

Кто выполнял исследование

Справка на 37 страницах изучает документы, которыми сопровождались два контракта на проведение "Шанинкой" работ в рамках программы "Учитель будущего". Автором исследования стали бывший замдиректора МИСиС Алексей Ганеев, глава организации "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья Булаева и член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Вера Чечелева.

Эксперт Ганеев работает вместе с Булаевой в возглавляемой ею организации "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" (известной как "Обрсоюз"). В союзе он занимает должность руководителя центра экспертиз.

"Обрсоюз" занимается различными цифровыми проектами в образовании. Согласно базе данных "Спарк-Интерфакс", "Обрсоюз" дважды получал субсидии от министерства просвещения. В 2019 году союз получил почти 3 миллиона рублей на программы по развитию русского языка, а через год - 2 млн рублей на эти же цели.

"Данные эксперты РАО в научных заслугах не замечены. Я за все время никогда не слышал ни их, ни об их научных работах, ни об их достижениях. В связи с этим для меня эти исследователи в качестве экспертов выступать не могут", - прокомментировал Би-би-си академик РАО Александр Асмолов, который в прошлом году возглавил рейтинг экспертов в образовании.

Сам центр экспертизы в образовании РАО занимается экспертизой школьных учебников и школьных программ, сказал Асмолов.

О каких договорах идет речь?

Согласно документам, которые упоминаются в исследовании, "Шанинка" в 2019 году заключила с "Фондом новых форм развития образования" два договора: один - на 25,65 млн рублей, второй - на 26,39 млн рублей.

Согласно первому договору, "Шанинка" должна была проанализировать российский и зарубежный опыт успешных практик повышения мастерства педагогических сотрудников, разработать рекомендации, нормативные акты и образовательную программу для повышения квалификации педагогов.

По второму договору "Шанинка" должна была проанализировать успешные практики создания и функционирования педагогических сообществ. Также нужно было провести социологическое исследование, которое определило бы факторы, "способствующие профессиональной адаптации" молодых педагогов.

Оба договора были расторгнуты через год после их заключения по соглашению сторон. Однако "Шанинка" за этот период выполнила некоторые работы и получила за них бюджетные средства - около 21 миллиона за оба контракта, говорится в исследовании. Ректор университета Сергей Зуев обвиняется в хищении этой же суммы.

Что не понравилось экспертам?

Согласно тексту справки, эксперты обращают внимание, что в выполненных "Шанинкой" работах не везде проставлены ссылки на научные источники, используемые в анализе. При этом сами же эксперты отмечают, что в выполненной работе содержится раздел "Список источников".

Авторы экспертизы отмечают, что, например, при описании "эффективных зарубежных и российских практик" образования педагогов работники "Шанинки" не указывают описания "критериев и подходов, позволяющих отнести данную практику к эффективной". "Описание носит формальный характер, без представления количественных и качественных характеристик представленных практик", - заключают эксперты.

Описывая методические рекомендации для педагогов, которые разработала "Шанинка", эксперты говорят, что они соответствуют требованиям договора. Однако замечают, что в этих рекомендациях отсутствует "практикоориентируемость". "Представлены только общие формулировки в описании моделей, <...>. Нет той фактуры, которая позволила бы выбрать ту или иную модель для реализации", - пишут эксперты.

Согласно первому договору, "Шанинка" должна была провести обучение ста педагогов из 11 разных регионов России. Однако эксперты отмечают, что в документах университета не указано, из каких регионов были слушатели шанинской программы, а значит, документы университета "не позволяют подтвердить выполнение требований" договора.

По второму договору "Шанинка" должна была провести социологическое исследование среди молодых педагогов России, результаты которого тоже не удовлетворили экспертов. Так, они снова пишут, что в работе не хватает ссылок на научные диссертации, а те ссылки на исследования, что имеются в работе, "не позволяют подтвердить, что они опубликованы в ведущих научных журналах".

Таким образом эксперты приходят к выводам, что работы, выполненные "Шанинкой", не могут быть использованы по целевому назначению и не соответствовали области практического использования.

Что говорят адвокаты?

Адвокат Евгения Зака Константин Злобин называет это экспертное заключение "крайне некомпетентным". "Внутри себя заключение содержит достаточно много противоречий - одни фрагменты противоречат другим. Другие противоречия - по действительным обстоятельствам дела, они не требуют отдельного доказательства", - говорит он.

"Само наличие этой справки, которая достаточно содержательно оценивает результаты работы "Шанинки", само за себя говорит, что тезис [следствия] о фальсификации [выполненных работ] недостоверный. Если бы была фальсификация, то нечего было бы и обсуждать. А если есть обсуждение, значит, вопрос не в фальсификации", - сказал адвокат Сергея Зуева Дмитрий Кравченко.

Другой адвокат Зуева Сергей Севрук не прокомментировал справку экспертов по существу, но призвал "не преувеличивать значение этого документа", поскольку он не является официальной следственной экспертизой.

Адвокат Злобин говорит, что он и его подзащитный Евгений Зак будут оспаривать эту экспертную справку и готовы на допросе или других следственных действиях "высказать свое мнение по большому количеству моментов, с которыми мы не согласны".

"Нам очевидно, что данная экспертиза не останется единственным доказательством следствия как качества или некачества оказанных услуг. С высокой степенью вероятности мы ожидаем, что следствием будет назначена уже судебная экспертиза", - говорит Злобин.