Коронавирус: Латвия вводит жесткий локдаун из-за резкого роста заболеваемости и низкого уровня вакцинации

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Латвии объявил о введении жесткого локдауна, сказав, что единственным выходом из кризисной ситуации является вакцинация

Латвия вводит жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября, чтобы приостановить распространение Covid-19.

По числу новых заболеваний Латвия среди других стран Евросоюза занимает второе место (после Румынии): за две недели до 10 октября здесь было зарегистрировано 864 новых случая на каждые 10 тыс. жителей. При этом за предыдущую неделю число новых случаев заболевания увеличилось на 49%.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у президента Латвии Эгилса Левитса. Всего за день до этого он встречался с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который был вынужден самоизолироваться на рекомендованные врачами две недели.

О решении ввести локдаун в понедельник вечером объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. "Наше здравоохранение в опасности, - сказал он на специально созванной пресс-конференции, - и единственным выходом из этого кризиса является вакцинация".

"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому, - цитирует Кариньша агентство ТАСС. - Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом". "Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - сказал премьер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В августе более 5 тысяч латвийцев вышли на демонстрацию против обязательных прививок: "Открой глаза - это геноцид!", - написано на плакате

На данный момент в Латвии вакцинированы только 54% взрослого населения страны, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74%.

Кариньш извинился за грядущие неудобства перед теми, кто уже сделал прививки.

С 21 октября в стране будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.

Число заболевших СOVID-19 настолько велико, что одной из крупнейших больниц Риги пришлось прямо в холле расставлять походные кровати.