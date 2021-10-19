Дайджест: ЕС решает, как наказать Беларусь, а Чехия - что делать с президентом Земаном

2 минуты назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Этот старый Ту-154 компании "Белавиа" давно не летает. Новые "Эйрбасы" тоже могут перестать - если ЕС придумает, как наложить на них санкции

ЕС хочет ввести санкции против белорусских авиаторов и туроператоров

Министры иностранных дел Германии, Литвы, Латвии и других стран Евросоюза в понедельник обсудили возможность новых санкций против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" и туристических фирм за организацию переброски тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока в Евросоюз.

Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая на совещании министров иностранных дел ЕС, назвал белорусского руководителя Александра Лукашенко "главарем государственной шайки контрабандистов" и сказал, что ЕС больше не желает безучастно смотреть, как белорусская авиакомпания зарабатывает на переброске нелегальных иммигрантов.

Латвийский министр Эдгарс Ринкевичс призвал ввести санкции и против туристических фирм, которые участвуют в организации туров в один конец для иракцев, сирийцев, йеменцев и афганцев, мечтающих нелегально попасть в ЕС.

"Мы готовы ввести (новые) санкции против белорусской государственной авиакомпании", - подвел итоги совещания глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Правда, какие именно реальные, а не декларативные санкции можно ввести против "Белавиа", которой после принудительной посадки в Минске европейского лайнера с оппозиционером Романом Протасевичем на борту и так запрещено летать в Европу, ЕС еще не решил. Подробнее о дискуссии об этом - в обзоре статьи Frankfurter Allgemeine Zeitung в разделе "что говорят, что пишут" этого дайджеста.

Руководство верхней палаты парламента Чехии, сената, и лидеры всех парламентских партий на экстренном совещании обсудят, что делать с президентом Милошем Земаном (известным, кроме прочего, своими симпатиями к Китаю и путинской России). 77-летний Земан - в больнице и, по словам врачей, не может и вряд ли сможет в дальнейшем исполнять президентские обязанности, В стране между тем только что прошли парламентские выборы, и президент должен назвать кандидатуру нового премьер-министра.

Министр обороны США Ллойд Остин начинает европейское турне визитом в Киев, где обсудит военное сотрудничество Украины и США с министром обороны Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

Подпись к фото, Сергей Савельев около депортационного центра в Париже

Белорус Сергей Савельев, передавший правозащитному проекту Gulagu.net огромный архив видеозаписей с пытками в российских колониях, в понедельник был выпущен из депортационного центра в Париже, и теперь намерен официально просить убежища во Франции.

Савельев, который сам отсидел несколько лет, рассказал Би-би-си, что он тоже подвергался в тюрьме жестокому обращению, и это стало одним из мотивов, по которым он решил обнародовать видеозаписи.

По словам Савельева, он получил доступ к записям, поскольку по распоряжению тюремной администрации должен был работать с видеофайлами. "Я просто сохранял и копировал то, что должен был удалить", - рассказал он в интервью Би-би-си.

Латвия с четверга вводит новый жесткий коронавирусный локдаун. В стране минимум 25 дней будут закрыты магазины, рестораны, школы и увеселительные заведения. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.

Кремль продолжает рвать отношения с Западом: в ответ на высылку восьми дипломатов по подозрению в шпионаже Россия решила совсем закрыть и свое представительство при НАТО, и информационное бюро НАТО в Москве.

Грета Тунберг открыла серию концертов в защиту климата, станцевав и спев хит, который примерно в два раза старше ее - песню британской поп-звезды Рика Эстли "Never Gonna Give You Up".

Frankfurter Allgemeine - о новых санкциях ЕС против Минска

Одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung подробно разбирает дискуссию в ЕС об организованном Беларусью миграционном кризисе и новых санкциях против Минска.

Газета рассказывает, что вначале белорусские власти возили тысячи мигрантов в Минск (чтобы затем отправить их на границы с Литвой, Польшей и Латвией) обычными рейсами из Ирака, Иордании и Ливана. ЕС надавил на эти страны, и они недавно закрыли прямые рейсы в Минск.

"С тех пор режим Лукашенко прибег к новой тактике. Он отправляет собственные чартеры, которые вылетают пустыми, а возвращаются с пассажирами. При этом ЕС оказался в неловком положении: большинство своих современных лайнеров "Эйрбас" Беларусь взяла в лизинг в Ирландии", - пишет обозреватель газеты.

Одно из предложений, которое обсуждалось на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник - запретить "Белавиа" лизинг самолетов. Но ирландский министр Саймон Ковини, не споря с самой идеей новых санкций, сказал, что расторгнуть уже имеющиеся контракты будет проблематично, а большинство из них заключены на много лет вперед.

Компании "Белавиа" уже запрещены рейсы в Европу, но страны Балтии и Польша предлагают запретить еще и обслуживание ее лайнеров на технических промежуточных посадках.

По сведениям Frankfurter Allgemeine, глава МИД Германии Хайко Маас внес на совещании еще одно предложение: расширить рамочное санкционное законодательство ЕС так, чтобы под стандартные санкции попадали не только нарушители прав человека, но и соучастники в организации нелегальной миграции. Это, как предполагет автор статьи, даст иностранным фирмам, в том числе ирландским, повод отказаться от сотрудничества с Минском.

Frankfurter Allgemeine пишет, что Германия и ЕС надеются решить, какие именно санкции юридически и политически возможны, уже в ближайшие дни и недели.

"Время не ждет, в том числе потому что на дворе становится все холоднее. Это значит, что среди людей, застрявших на ничейной полосе между Беларусью и Польшей, могут быть новые смерти", - напоминает газета.

Bild - тысячи беженцев добрались до Германии

Из публикации другой немецкой газеты, Bild, следует, однако, что далеко не все завезенные Беларусью нелегалы застряли на границе или возле нее.

Bild сообщает, что глава профсоюза полицейских Германии Хайко Теггатц призвал министра внутренних дел Хорста Зеехофера ввести временный контроль на границе с Польшей.

По подсчетам МВД Германии, с августа через Польшу в Германию проникли около 4500 нелегальных иммигрантов. Впрочем, в письме Теггатца говорится не только о беженцах, добравшихся в Европу через Беларусь: глава профсоюза пишет о наплыве нелегалов вообще.

Хорст Зеехофер в ответ пообещал в среду на заседании правительства предложить некие новые меры.

New York Times: недоверие к власти - причина волны смертей от ковида в России

Американская газета New York Times рассказывает своей аудитории, почему Россия сейчас оказалась в мировых лидерах по смертности от ковида и в отстающих по доле привитых граждан.

"С начала пандемии в прошлом году общество, по словам социологов, пронизало недоверие к российским властям, и это - главная причина, по которой сейчас полностью привита лишь треть населения, хотя привиться можно свободно и бесплатно по всей стране", - пишет NYT. Недоверие к власти переносится и на продвигаемые ею вакцины, считают опрошенные газетой комментаторы.

В этом году в России произошло уже семь авиакатастроф, в которых погибли пять и более человек. Наш корреспондент и специалист по авиации Павел Аксенов рассказывает, что на Россию приходится несоразмерно большая доля авиакатастроф в мире, но вот есть ли в этом какая-то закономерность, сказать трудно.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Семь российских авиакатастроф за год - это много?