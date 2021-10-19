Испытания китайской гиперзвуковой ракеты: в США встревожены, Кремль равнодушен

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гиперзвуковая ракета была показана на параде по случаю 70-летия КНР

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видит угрозы в испытании Китаем сверхзвуковой ракеты с ядерной боеголовкой, о котором сообщили западные СМИ. Пекин, впрочем, утверждает, что испытано было не оружие, а ракета-носитель для космических полетов.

"У нас союзнические отношения, Китай не выходит за рамки международных обязательств", - сказал Песков, отвечая на вопрос во вторник. Он добавил, что США тоже испытывают гиперзвуковое оружие.

"Это известно, это прозрачная информация. Россия не выходит за рамки своих международных обязательств и принимает меры, направленные на обеспечения своей безопасности на фоне тех действий, которые предпринимаются США", - сказал он.

Об испытаниях китайской ракеты, прошедших в августе, публика узнала только на прошлой неделе, когда о них написала газета Financial Times. По ее информации, ракета облетела весь земной шар на низкой орбите и сумела остаться незамеченной для мировых систем ПРО.

Гиперзвуковые ракеты намного быстрее и маневреннее обычных, что затрудняет их перехват системами противоракетной обороны.

Однако в понедельник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции сказал, что летом испытывалась не баллистическая, а космическая ракета.

"Это была не ракета, а космический корабль, - заявил Чжао. - Эта технология очень важна для снижения стоимости использования космических кораблей".

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В Вашингтоне сообщение об испытании вызвало серьезную озабоченность.

"Испытание показало, что Китай очень сильно продвинулся в области гиперзвукового оружия. Дальше, чем полагали США", - писали в FT.

В понедельник посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд сказал журналистам в Женеве, что США очень обеспокоены тем, что Вашингтон сам воздерживался от применения гиперзвуковых технологий в оборонной сфере, и упомянул о России.

По словам Вуда, Россия и Пекин сегодня очень активно развивают военные связи и Вашингтону придется отвечать тем же.

"Мы не знаем, удастся ли нам защититься от такой технологии. И Китай не знает. И Россия тоже", - сказал он.

Директор по обороне, стратегии и национальной безопасности Австралийского института стратегической политики Майкл Шубридж говорит, что испытание гиперзвукового оружия, если оно было, говорит об эскалации гонки вооружений.

"Не думаю, что это важнее новых ракетных шахт Китая или роста ядерных вооружений, запускаемых с воздуха или с подводных лодок, - говорит он. - Но это подпадает под общую тенденции наращивания ядерного потенциала без какой-либо прозрачности работы", - говорит он.

"Для пекинских стратегов прозрачность - незнакомое понятие", - добавляет эксперт.