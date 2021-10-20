"Платформа, ранее известная как Facebook": Цукерберг меняет название своей компании

15 минут назад

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Марк Цукерберг собирается дать нам "мультивселенную" - а заодно и изменить наше представление о Facebook как всего лишь о социальной сети

Как сообщает издание The Verge, на следующей неделе Facebook собирается изменить название компании.

Новое название компании Facebook - тщательно охраняемый секрет, даже среди высшего руководства его мало кто знает.

Генеральный директор Марк Цукерберг планирует сообщить об этом на ежегодной конференции Connect 28 октября, но, возможно, это произойдет и раньше.

Как утверждает источник The Verge, смена названия призвана сигнализировать расширение поля деятельности технологического гиганта. Facebook хочет, чтобы его имя связывали не только с социальными сетями (и всеми сопутствующими им скандалами).

По-видимому, ребрендинг должен помочь позиционировать соцсеть "Фейсбук" лишь как один из многих продуктов фирмы, контролирующей еще и Instagram, WhatsApp, Oculus и несколько других компаний.

Представитель Facebook от комментариев воздержался.

В компании Facebook уже работает более 10 тыс. сотрудников, занятых созданием реальных продуктов, например, очков виртуальной реальности, которые, по мнению Цукерберга, в итоге станут столь же привычными, как и смартфоны.

В июле он говорил, что в течение следующих нескольких компания начнет восприниматься не как одноименная соцсеть, но как "мультивселенная".

Заодно ребрендинг может помочь разделить в общественном сознании футуристические проекты Цукерберга и саму социальную сеть, которая, как и некоторые другие, переживает сложности.

Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген недавно передала прессе ряд внутренних документов и выступила перед комиссией Конгресса. Антимонопольные регуляторы в США и других странах уже несколько лет пытаются добиться расчленения компании, и доверие общественности к бизнес-модели Facebook падает.

Facebook - не первая известная технологическая компания, изменившая название по мере роста ее амбиций.

В 2015 году в ходе масштабной реорганизации Google вошел в холдинговую компанию Alphabet, подчеркнув таким образом, что это уже не просто поисковая система, а разросшийся конгломерат компаний, среди прочего, производящих автономные автомобили и разрабатывающих медицинские технологии.

Snapchat был переименован в Snap Inc. в 2016 году с выходом на рынок своих очков со встроенной камерой Spectacles, и теперь называет себя производителем камер.

В 2020 году смену названия и логотипа анонсировал и российский Сбербанк, представивший новую экосистему услуг "Сбер".

Виртуальное будущее

Facebook уделяет все больше внимания технологиям следующего поколения.

Прошлым летом он создал специальную команду по созданию "метавселенной". Совсем недавно было объявлено, что глава отдела виртуальной и дополненной реальности Эндрю Босуорт станет главным техническим директором.

А всего несколько дней назад Facebook объявил о планах нанять еще 10 тысяч сотрудников для работы над метавселенной в Европе.

Facebook уже вкладывает значительные средства в разработки, связанные с виртуальной реальностью, например в свои гарнитуры Oculus. Они дешевле, чем у конкурентов и, по мнению некоторых аналитиков, даже приносят компании убытки.

Автор фото, Oculus Подпись к фото, Oculus Quest 2 - одна из последних разработок гарнитуры виртуальной реальности

Компания также создает приложения VR для социальных сетей и для работы, в том числе те, которые взаимодействуют с реальным миром.

"Метавселенная поможет открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы будут формировать ее с самого начала", - говорится в сообщении Facebook.

Компания Facebook уже поглотила несколько своих бывших конкурентов, тем не менее ее руководство утверждает, что метавселенная не будет построена в одночасье одной компанией, и обещают сотрудничать.

Недавно компания инвестировала 50 млн долларов в финансирование некоммерческих групп, чтобы помочь "ответственно построить метавселенную". На реализацию проекта, как считают в Facebook, уйдет еще 10-15 лет.

Что это вообще такое?

Со стороны это может показаться усовершенствованной версией виртуальной реальности, но некоторые считают, что метавселенная - это будущее интернета.

Вместо компьютера в метавселенной можно использовать гарнитуру, чтобы войти в виртуальный мир, соединяющий всевозможные цифровые платформы.

В отличие от нынешней виртуальной реальности, которая в основном находит место в играх, этот виртуальный мир можно использовать практически для чего угодно - для работы, игр, концертов, походов в кино, путешествий или просто для отдыха.

Автор фото, Getty Images

Предполагается, что пользователи смогут создавать себе трехмерный аватар, представляющий их в виртуальном мире.

При этом, хотя Facebook в последнее время активно продвигает идею метавселенной, эта концепция все еще не получила широкого понимания.

Сам термин изобрел писатель-фантаст Нил Стивенсон для описания виртуального мира, в который люди сбегают из антиутопического реального мира. Теперь же за ним стоит одна из крупнейших компаний в мире, послужной список которой никак не назовешь образцовым.

"Одна из причин, по которой Facebook так активно инвестирует в виртуальную и дополненную реальность, заключается в том, что степень детализации данных, доступных при взаимодействии пользователей на этих платформах, на порядок выше, чем при использовании экранных носителей", - говорит Верити Макинтош, эксперт по виртуальной реальности из университета Западной Англии.

"Теперь дело не только в том, где я щелкаю и чем решаю поделиться, но и в том, куда я хочу пойти, как я стою, на что я смотрю дольше всего, в тонких способах, которыми я физически двигаю своим телом и реагирую на определенные раздражители", - объясняет эксперт.