Правительство предлагает Путину объявить нерабочую неделю из-за роста Covid-19

час назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Накануне в стране был зафиксирован максимум новых заражений Covid-19, а во вторник - рекордная суточная смертность. Вопрос о нерабочих днях будет решаться в среду с президентом Владимиром Путиным.

"Предлагается обратиться к президенту и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", - заявила Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Регионы, где ситуация с Covid-19 наиболее сложная, могут объявить нерабочие дни уже с субботы, 23 октября, добавила вице-премьер.

Голикову поддержал премьер Михаил Мишустин, который попросил ее доложить "все предложения" в среду на совещании у Путина. Именно президент весной прошлого года впервые объявил о неделе нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, которые в итоге продолжались больше месяца.

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом зарегистрировал очередной максимум - 34 325 новых случаев Covid-19. Во вторник в России выявили 33 740 новых случая и зафиксировали рекордную смертность - умерли 1 015 человек, заразившихся коронавирусом. Впервые больше тысячи человек с коронавирусом умерли в минувшую субботу.

Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании. Регионы один за другим вводят ограничения, связанные с обязательной вакцинацией и QR-кодами, однако ни один регион еще не объявил локдаун или нерабочие дни.

Принимаемые сейчас меры по борьбе с коронавирусом в стране оказались недостаточны, необходимо дополнительное регулирование, заявила на заседании координационного совета глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Голикова сказала, что после 7 ноября правительство предлагает регионам ввести QR-коды для посещения для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты в нерабочую неделю. Предлагается также на месяц перевести непривитых работников старше 60 лет на удаленный режим, а неработающим и невакцинированным пенсионерам рекомендовать выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Впервые нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом были объявлены в России 30 марта 2020 года и действовали по 11 мая. В Москве указом мэра также вводились нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года.

На крупные издержки из-за нерабочих дней жаловались представители бизнеса. Отмену нерабочих дней из-за "всероссийского стона бизнеса" в 2020 году лоббировали министерство промышленности и торговли России и экономический блок правительства, говорил Би-би-си источник в руководстве одного из регионов.

Сейчас премьер Мишустин заранее потребовал от правительства подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса.