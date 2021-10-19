ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне

12 минут назад

Сотрудники ФБР пришли в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает Эн-би-си.

Корреспондент Эн-би-си Лора Стриклер опубликовала несколько фотографий, сделанных возле дома Дерипаски. На них видно, что на территории двора находятся несколько человек в куртках с надписью "ФБР".

По сведениям Стриклер, сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена.

Репортер Эн-би-си Том Уинтер сообщил, что сотрудники спецслужбы проводят в доме Дерипаски "следственные действия". Он сослался при этом на представителя ФБР.

Стриклер написала, что сотрудники ФБР внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.

Причины обыска пока неясны.

Дерипаска и США

Дерипаска - российский олигарх и бывший деловой партнер бывшего руководителя президентской кампании Трампа Пола Манафорта, пишет Уинтер в "Твиттере".

В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с "враждебными действиями России по всему миру".

Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".