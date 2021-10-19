ФБР проводит обыск в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне
Сотрудники ФБР пришли в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает Эн-би-си.
Корреспондент Эн-би-си Лора Стриклер опубликовала несколько фотографий, сделанных возле дома Дерипаски. На них видно, что на территории двора находятся несколько человек в куртках с надписью "ФБР".
По сведениям Стриклер, сотрудники ФБР проводят обыск в доме российского бизнесмена.
Репортер Эн-би-си Том Уинтер сообщил, что сотрудники спецслужбы проводят в доме Дерипаски "следственные действия". Он сослался при этом на представителя ФБР.
Стриклер написала, что сотрудники ФБР внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.
Причины обыска пока неясны.
Дерипаска и США
Дерипаска - российский олигарх и бывший деловой партнер бывшего руководителя президентской кампании Трампа Пола Манафорта, пишет Уинтер в "Твиттере".
В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с "враждебными действиями России по всему миру".
Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По оценкам журнала, его состояние составляет 16,8 млрд долларов.
Дерипаска не хочет быть "кремлевским олигархом". Он требует от властей США снять с себя санкции
Спустя почти три месяца после первой победы над американским минфином российский миллиардер Олег Дерипаска решил судиться с этим ведомством за снятие с него персональных санкций. В иске он утверждает, что потерял из-за них 7,5 млрд долларов.
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