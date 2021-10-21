Прокуратура пришла с проверкой в "Шанинку"

51 минуту назад

Автор фото, Shaninka/Instagram Подпись к фото, Шанинка входит в число передовых гуманитарных российских вузов

Прокуратура пришла с проверкой в Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка"), сообщили Би-би-си в пресс-службе университета. Ранее ректор вуза Сергей Зуев стал обвиняемым в уголовном деле о мошенничестве с бюджетными средствами.

Проверку проводит прокуратура Москвы, постановление о проверке было выдано 19 октября. Цель - "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях", цитирует документ прокуратуры пресс-служба "Шанинки".

В университете отметили, что прокуратура попросила предоставлить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время, а также "объяснения должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки". Документы касаются факультета Свободных искусств и наук.

Факультет Свободных искусств (Liberal Arts) в "Шанинке" представляет из себя систему многопрофильного бакалавриата. Студенты, обучающиеся на этом факультете, получают специализацию по своему профилю обучения, но также имеют возможность самостоятельно выбирать дисциплины по другим специальностям, которые тоже будут учтены в дипломе.

В пресс-службе вуза проверку не связывают с делом ректора. "Проверяют образовательную деятельность. С уголовными делами против Сергея Зуева и Кристины Крючковой эти проверки, насколько нам известно, не связаны. Причина, по которой проводятся проверки, нам не известна", - отметили в "Шанинке".

Несмотря на заведенное дело, проверка в "Шанинке" не связана с уголовным делом против ее ректора, подтвердил Би-би-си источник, близкий к следствию. Тем не менее другой источник, осведомленный о деталях проверки, но не уполномоченный давать комментарии прессе, говорит, что правоохранители "хотят несколько показательных процессов над руководителями".

Русская служба Би-би-си направила запрос в прокуратуру Москвы и ожидает ответа.

Уголовное дело против "Шанинки" и ее ректора

В сентябре было возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ее обвинили в хищении бюджетных средств. По версии следствия, Ракова пролоббировала выделение "Шанинке" бюджетных средств на научные работы в рамках нацпроекта "Образование" через структуры министерства просвещения.

Дело ведут следователи МВД, которые посчитали, что "Шанинка" выполнила заказанные работы ненадлежащим образом, но деньги за них все равно получила, что является мошенничеством.

В октябре обвиняемым по делу стал ректор "Шанинки" Сергей Зуев, он находится под домашним арестом, в четверг ему сделали успешную операцию на сердце. До этого суд по этому же делу отправил в СИЗО еще трех фигурантов - исполнительного директора вуза Кристину Крючкову и бывших коллег Раковой по минпросвещению Максима Инкина и Евгения Зака. Зуев обвиняется в хищении 21 млн рублей.

"Мы всерьез обеспокоены дальнейшим развитием событий - как судьбой нашего ректора, так и судьбой всего университета, известного высочайшим уровнем образования, профессиональной этики, академической честности. Мы не можем не беспокоиться, поскольку происходящее создает серьезные риски для образовательной деятельности, организационной и академической автономии школы", - заявил коллектив "Шанинки". Открытое письмо в поддержку Зуева, Крючковой и университета подписали более 1,5 тысяч человек.

"Шанинка" считается одним из лучших частных гуманитарных вузов в России. Особенность университета в том, что большинство его программы валидированы английскими университетами - Университетом Манчестера и Университетом Ковентри.